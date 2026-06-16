Tabelaları görenler “Oh be” diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor
İran savaşında mutabakata varılması petrol fiyatlarında büyük düşüşe sebep oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki tankerler çıkınca Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim üstüne indirim geldi. Gece gelen ve bugün geçerli olan motorinin indiriminin üstüne bu gece yarısı bir indirim daha geliyor. Eşel mobil kesintisi sebebiyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Benzine neden indirim yok sorusunun yanıtı ise rafineri marjı. İşte bugün pompadaki indirimli fiyatlar ve gece gelecek indirim miktarı.