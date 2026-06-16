  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dönen dolaplar ifşa oldu! İstanbul'un ünlü galerisinde büyük vurgun! Yabancı dil sınavına girecekler dikkat! YÖKDİL/2 başvuruları başladı Yerli sistemler artık Avrupa pazarında! Macar kara aracına Türkiye imzası İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı Merakla bekleniyordu: Katlanabilir iPhone görücüye çıktı! Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk! Faiz belası onları da sardı Bütün dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü simsiyah boyamasının sebebi ortaya çıktı CHP’de gizli “Arınma Komisyonu” kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Tabelaları görenler "Oh be" diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tabelaları görenler “Oh be” diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor

İran savaşında mutabakata varılması petrol fiyatlarında büyük düşüşe sebep oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki tankerler çıkınca Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim üstüne indirim geldi. Gece gelen ve bugün geçerli olan motorinin indiriminin üstüne bu gece yarısı bir indirim daha geliyor. Eşel mobil kesintisi sebebiyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Benzine neden indirim yok sorusunun yanıtı ise rafineri marjı. İşte bugün pompadaki indirimli fiyatlar ve gece gelecek indirim miktarı.

#1
Foto - Tabelaları görenler "Oh be" diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor

ABD ve İran arasındaki anlaşma sağlandığı yönündeki açıklamalar petrol piyasalarında büyük düşüşler getirdi. Bölgesel tansiyonun düşmesiyle Brent petrolde yaşanan bu sert gerileme, Türkiye'de doğrudan pompa fiyatlarına yansıyarak akaryakıtta beklenen indirim dalgasını başlattı. Motorinin litre fiyatına dün gece yarısı indirim geldi. İndirim henüz bitmedi. Bu gece yarısı da ikinci indirim geliyor. Benzine bu kez de indirim yok.

#2
Foto - Tabelaları görenler "Oh be" diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorinin litre fiyatına ilk indirim 16 Haziran Salı günü itibarıyla pompaya yansıdı. Motorine 4 lira 88 kuruşluk indirim geldi. Ancak yürürlükteki eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. Motorinin litre fiyatında pompaya yansıyan düşüş 1 lira 22 kuruş oldu. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

#3
Foto - Tabelaları görenler "Oh be" diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı bugün şöyle: -İstanbul’da 65 lira 09 kuruş, -Ankara’da 66 lira 35 kuruş -İzmir’de 66 lira 64 kuruşa -Doğu illerinde ise 68 lira 10 kuruş seviyesinde Motorindeki indirimler henüz bitmedi. Bu gece yarısı yeni bir indirim geliyor. Motorindeki bu ikinci indirim 1,66 TL olacak. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen tutar 42 kuruş. Benzine bu kez de indirim yok. Uzmanlar "Benzine neden yok" sorusunun yanıtını "Rafineri marjı yükseliyor" diye açıklıyor.

#4
Foto - Tabelaları görenler "Oh be" diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor

Dün 85 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 83,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 82,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 80,55 dolardan alıcı buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!
Dünya

Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!

Kırgızistan'da bir dönem Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Ulugbek Kochkorov, yıllar sonra ABD'de kurye olarak çalışırke..
ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı
Dünya

ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı

ABD'nin Missouri eyaletinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre uçakta bulunan kişilerin tamamı yaşamını yitirdi...
Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu
Yerel

Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu

Kırklareli’nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağış..
Putin'den Şi Cinping'e doğum günü mesajı
Dünya

Putin'den Şi Cinping'e doğum günü mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in doğum gününü kutladı.
Kalesinde devleşti! İspanya'ya izin vermedi
Spor

Kalesinde devleşti! İspanya'ya izin vermedi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları’nda kaleci Vozinha geceye damga vurdu. 7 kurtarışla maçın adam..
Kardeş ülkede korkunç kaza! 2 pilot hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkede korkunç kaza! 2 pilot hayatını kaybetti

Pakistan’da Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı düştü. Kaza nedeniyle 2 pilot yaşamını yitirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23