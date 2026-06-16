Tabelaları görenler “Oh be” diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı bugün şöyle: -İstanbul’da 65 lira 09 kuruş, -Ankara’da 66 lira 35 kuruş -İzmir’de 66 lira 64 kuruşa -Doğu illerinde ise 68 lira 10 kuruş seviyesinde Motorindeki indirimler henüz bitmedi. Bu gece yarısı yeni bir indirim geliyor. Motorindeki bu ikinci indirim 1,66 TL olacak. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen tutar 42 kuruş. Benzine bu kez de indirim yok. Uzmanlar "Benzine neden yok" sorusunun yanıtını "Rafineri marjı yükseliyor" diye açıklıyor.