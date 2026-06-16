İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler

Parti içi teamülleri ve hukuku hiçe sayarak saldırganlığını artıran İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve ekibinin delegeden korktuğunu iddia ederek pervasız suçlamalarını sürdürdü. "Kayyım olmak için kırk takla atanlar gördüğümüz üzere kurultaydan adeta kaçmaktadır. CHP’nin delegesinden utanmaktadır" diyerek parti yönetimini hedef alan İmamoğlu, asıl hedefinin CHP’yi ele geçirmek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Son dönemde yakın ekibinin adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üzerini örtmek istercesine gündem değiştirmeye çalışan tutuklu başkan, "Biz koşuyoruz, onlar kaçıyor. Tapular ortaya saçılıyor, yine çıt çıkmıyor" sözleriyle de parti içi kavgayı körüklemek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağını gösterdi.