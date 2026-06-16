İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler

Kılıçdaroğlu'nun "ihanet şebekelerinden arınma" hamlesi karşısında köşeye sıkışan İmamoğlu, hakaretlerinin dozunu artırarak Kılıçdaroğlu’nun dışarıdan emir aldığını ima edecek kadar çizgiyi aştı. Kılıçdaroğlu için "Millet, dâhili bedhah kayyımın da onun emir aldığı, millet iradesini çiğneme planları yapanların da notunu verir" diyen İmamoğlu, parti liderini açıkça "hainlikle" suçlama cüretini gösterdi. Siyasi geleceği tamamen belirsiz olmasına ve cezaevinde bulunmasına rağmen hırsı aklının önüne geçen İmamoğlu, röportajın sonunda yeni parti tartışmalarına ve olası bir kurultay savaşına atıfta bulunarak, "Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız" sözleriyle adli makamlara ve kendi partisine meydan okumaya devam etti.