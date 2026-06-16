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Siyaset
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Yeniakit Publisher
İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler
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İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve hakkındaki hukuki süreç devam eden Ekrem İmamoğlu, yargılandığı dava dosyalarındaki skandallarla gündeme gelmek yerine, bu kez kendi partisinin genel başkanına yönelik savurduğu akılalmaz hakaretlerle iyice zıvanadan çıktı.

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Foto - İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler

Yargı kararıyla (mutlak butlan) CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hukuken geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İmamoğlu, cezaevinden verdiği röportajda siyasi nezaketi ve parti disiplinini tamamen ayaklar altına alarak adeta zehir kustu. Kendi partisinin liderine "kayyım", "muhteris" ve "dahili bedhah" diyebilecek kadar kontrolü kaybeden İmamoğlu'nun bu çirkin üslubu, CHP tabanında da büyük bir infiale yol açtı.

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Foto - İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler

İlke TV'ye verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'nun parti içinde başlattığı yasal "arınma" süreci ve kurultay hazırlıkları sorulan İmamoğlu, adeta bir çılgınlık krizine girerek, "Dâhili bedhah kayyımın ne düşündüğünü bilmem, ilgilenmiyorum da. Milletimize de huzurlarının kaçmaması adına bu kişiyi kaale almamasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. Kendi siyasi ikbali uğruna CHP'yi her fırsatta kaosa sürüklemekten çekinmeyen İmamoğlu'nun, partinin meşru liderini "kaale alınmaması gereken biri" olarak ilan etmesi, içine düştüğü siyasi hazımsızlığı ve hırsı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler

Parti içi teamülleri ve hukuku hiçe sayarak saldırganlığını artıran İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve ekibinin delegeden korktuğunu iddia ederek pervasız suçlamalarını sürdürdü. "Kayyım olmak için kırk takla atanlar gördüğümüz üzere kurultaydan adeta kaçmaktadır. CHP’nin delegesinden utanmaktadır" diyerek parti yönetimini hedef alan İmamoğlu, asıl hedefinin CHP’yi ele geçirmek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Son dönemde yakın ekibinin adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üzerini örtmek istercesine gündem değiştirmeye çalışan tutuklu başkan, "Biz koşuyoruz, onlar kaçıyor. Tapular ortaya saçılıyor, yine çıt çıkmıyor" sözleriyle de parti içi kavgayı körüklemek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağını gösterdi.

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Foto - İyice zıvanadan çıktı! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak sözler

Kılıçdaroğlu'nun "ihanet şebekelerinden arınma" hamlesi karşısında köşeye sıkışan İmamoğlu, hakaretlerinin dozunu artırarak Kılıçdaroğlu’nun dışarıdan emir aldığını ima edecek kadar çizgiyi aştı. Kılıçdaroğlu için "Millet, dâhili bedhah kayyımın da onun emir aldığı, millet iradesini çiğneme planları yapanların da notunu verir" diyen İmamoğlu, parti liderini açıkça "hainlikle" suçlama cüretini gösterdi. Siyasi geleceği tamamen belirsiz olmasına ve cezaevinde bulunmasına rağmen hırsı aklının önüne geçen İmamoğlu, röportajın sonunda yeni parti tartışmalarına ve olası bir kurultay savaşına atıfta bulunarak, "Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız" sözleriyle adli makamlara ve kendi partisine meydan okumaya devam etti.

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Yorumlar

Cengiz

kk bunları hak ediyor ,eski il başkanı domuzcu kadın bu müteahhit kafalı diye uyarmasina rağmen bile bile oğlum dedi aday yaptı

Şuayip

İhraç edilip kahraman olmak istiyor
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