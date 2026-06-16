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#1
Foto - Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı

Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

#2
Foto - Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

#3
Foto - Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı

#4
Foto - Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı

Projeyle ilgili teslimatlar 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.

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