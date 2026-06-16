Aselsan'dan nefes kesen satış: 780 milyon avroluk anlaşma imzalandı
Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, 780 milyon Euro tutarında dev bir sözleşme imzaladı. Anlaşmayla ilgili detaylar KAP'a bildirildi.
Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, 780 milyon Euro tutarında dev bir sözleşme imzaladı. Anlaşmayla ilgili detaylar KAP'a bildirildi.
Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı
Projeyle ilgili teslimatlar 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.
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