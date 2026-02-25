Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

Yetkililer, kaybolan parçaların sıradan yedek ekipmanlar olmadığını; uçuş güvenliği açısından kritik avionik sistemler olduğunu belirtiyor. Bu tür parçalar normalde askeri envanter kayıtları, NATO protokolleri ve takip kodlarıyla izlenebiliyor. Soruşturma kapsamında, sıkı denetim altındaki bu bileşenlerin resmi kayıtlardan nasıl silindiği ve depolardan nasıl çıkarıldığı araştırılıyor. Savcıların odaklandığı önemli başlıklardan biri, bazı parçalar için sonradan düzenlenen “kullanım dışı” sertifikaları oldu. Yetkililer, hâlâ çalışır durumdaki parçaların sonradan hurda olarak gösterilmiş olmasının organize bir iz kaybettirme girişimine işaret edebileceğini değerlendiriyor.