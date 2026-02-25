  • İSTANBUL
Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı
Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

Ülkedeki askeri depolarda büyük bir skandal patlak verdi. 17 milyon avroluk uçak parçaları ortadan kayboldu. Apar topar soruşturma başlatıldı.

Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

İtalya’da askeri depolarda skandal! 17 milyon euroluk uçak parçaları kayboldu. Repubblica gazetesine göre soruşturmadaki iddialardan biri, bazı parçaların Güney Amerika’ya, özellikle de AMX uçaklarını aktif olarak kullanan Brezilya’ya yönlendirilmiş olabileceği.

Foto - Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

İtalya’da savcılar, Brindisi’deki Hava Kuvvetleri depolarından yaklaşık 17 milyon euro değerinde, 2500’e yakın askeri uçak parçasının kaybolmasına ilişkin soruşturma başlattı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kayıp parçalar arasında Panavia Tornado ve AMX savaş uçakları ile Lockheed C-130 Hercules nakliye uçaklarına ait elektronik modüller ve kritik sistemler bulunuyor.

Foto - Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

Roma savcılığı ve askeri savcılık, zimmete para geçirme şüphesiyle aralarında üst düzey lojistik yöneticileri, generaller ve Brindisi deposundaki bakım faaliyetlerinden sorumlu özel şirket yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık bir düzine kişiyi şüpheli listesine aldı.

Foto - Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

Yetkililer, kaybolan parçaların sıradan yedek ekipmanlar olmadığını; uçuş güvenliği açısından kritik avionik sistemler olduğunu belirtiyor. Bu tür parçalar normalde askeri envanter kayıtları, NATO protokolleri ve takip kodlarıyla izlenebiliyor. Soruşturma kapsamında, sıkı denetim altındaki bu bileşenlerin resmi kayıtlardan nasıl silindiği ve depolardan nasıl çıkarıldığı araştırılıyor. Savcıların odaklandığı önemli başlıklardan biri, bazı parçalar için sonradan düzenlenen “kullanım dışı” sertifikaları oldu. Yetkililer, hâlâ çalışır durumdaki parçaların sonradan hurda olarak gösterilmiş olmasının organize bir iz kaybettirme girişimine işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Foto - Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

Repubblica gazetesine göre soruşturmadaki iddialardan biri, bazı parçaların Güney Amerika’ya, özellikle de AMX uçaklarını aktif olarak kullanan Brezilya’ya yönlendirilmiş olabileceği. AMX modeli, İtalya ile Brezilya’nın ortak geliştirdiği bir platform olarak biliniyor.

Foto - Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

Savcılar ayrıca, üretimi durdurulan eski uçak modellerine ait parçaların uluslararası ikinci el pazarında yeniden dolaşıma sokulup sokulmadığını inceliyor. Müttefik ülkeler arasında fazla parça değişimi yasal olsa da kritik sistemlerin yetkisiz kanallara girmesini engellemek için sıkı kurallar uygulanıyor.

Foto - Savunma envanterinde şok kayıp: 17 milyon euroluk uçak parçaları sırra kadem bastı

İtalyan yargısı, kayıp parçaların gerçekten hurda olup olmadığını belirlemek amacıyla teknik bilirkişi incelemesi başlattı. İtalyan Hava Kuvvetleri de olayla ilgili kurum içi teknik soruşturma komisyonu kurduğunu açıkladı. Soruşturma devam ettiği için yetkililer detay paylaşmıyor.

