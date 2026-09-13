Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu! Yüz binlerce müşterisi olan Katılımevim’in patronundan flaş açıklama

Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin Tera Grubu tarafından devralınmasına yönelik süreç devam ederken, Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında ortaya atılan "yurt dışına kaçtı" iddiaları gündem oldu. İddiaların ardından Yarız'dan yazılı açıklama geldi. Yarız, Tera Grubu ile bir süredir devam eden görüşmelerin geçen hafta itibarıyla sonuçlandığını belirtirken, şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir işlemlerinin ise sürdüğünü ifade etti.