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Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu! Yüz binlerce müşterisi olan Katılımevim’in patronundan flaş açıklama

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Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu! Yüz binlerce müşterisi olan Katılımevim’in patronundan flaş açıklama

Türkiye'nin en büyük tasarruf finansman şirketleri arasında bulunan Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında ortaya atılan "yurt dışına kaçtı" iddialarına yanıt verdi. Şehir dışında dinlendiğini ve yarın İstanbul'a döneceğini açıklayan Yarız'ın ardından Tera Yatırım da Pusula Finans Holding'i devralma sürecinin devam ettiğini ve stratejik kararlarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

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Foto - Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu! Yüz binlerce müşterisi olan Katılımevim’in patronundan flaş açıklama

Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin Tera Grubu tarafından devralınmasına yönelik süreç devam ederken, Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında ortaya atılan "yurt dışına kaçtı" iddiaları gündem oldu. İddiaların ardından Yarız'dan yazılı açıklama geldi. Yarız, Tera Grubu ile bir süredir devam eden görüşmelerin geçen hafta itibarıyla sonuçlandığını belirtirken, şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir işlemlerinin ise sürdüğünü ifade etti.

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Foto - Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu! Yüz binlerce müşterisi olan Katılımevim’in patronundan flaş açıklama

Yarız, Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin tamamlanmasının ardından mevcut yapı içerisindeki yöneticilik görevinin sona erdiğini belirtti. Yoğun ve stresli geçen dönemin ardından kısa süreliğine dinlenmek amacıyla şehir dışında bulunduğunu söyleyen Yarız, kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından programında değişikliğe gittiğini açıkladı. Yarız, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler ve devam eden süreçler nedeniyle programımı değiştirerek yarın sabah İstanbul'a dönme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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Foto - Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu! Yüz binlerce müşterisi olan Katılımevim’in patronundan flaş açıklama

Yarız böylece hakkında ortaya atılan iddiaların ardından İstanbul'a döneceğini duyururken, "yurt dışına kaçtığı" yönündeki iddialara ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmadı. Yarız açıklamasında, Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçtiğimiz hafta itibarıyla sonuçlandığını ancak şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

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