Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu! Yüz binlerce müşterisi olan Katılımevim’in patronundan flaş açıklama
Türkiye'nin en büyük tasarruf finansman şirketleri arasında bulunan Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında ortaya atılan "yurt dışına kaçtı" iddialarına yanıt verdi. Şehir dışında dinlendiğini ve yarın İstanbul'a döneceğini açıklayan Yarız'ın ardından Tera Yatırım da Pusula Finans Holding'i devralma sürecinin devam ettiğini ve stratejik kararlarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.