Savaşın tek kazananı var!

Fiyat artışı Rusya’nın gelirlerini yükseltiyor Kpler verilerine göre Orta Doğu’daki savaşın başlamasıyla birlikte denizde bekleyen Rus petrolü yaklaşık 11 milyon varil azalarak 125 milyon varile düştü. Rus petrolü şu anda önceki üç ay ortalamasına göre varil başına 20–30 dolar daha yüksek fiyatla satılıyor. Analistler ayrıca Hindistan’da Rus petrolünün Brent petrolüne göre yaklaşık 5 dolar primle satıldığını belirtiyor. Vakulenko’ya göre petrol fiyatının ortalama 10 dolar yükselmesi, Rus petrol ihracatına 2,8 milyar dolar ek gelir sağlıyor. Bunun 1,63 milyar doları vergi olarak devlet bütçesine gidiyor, yani günlük yaklaşık 54 milyon dolar ek gelir anlamına geliyor. Bu hesaplamalara göre Rus hükümeti, savaşın ilk 12 gününde günde 110–160 milyon dolar arasında ek gelir elde etmiş olabilir. Bu da 1,3 ila 1,9 milyar dolar anlamına geliyor. Aynı tempo sürerse ek gelirler bir ayda 3,3 ila 5 milyar dolara ulaşabilir.