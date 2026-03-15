Savaşın tek kazananı var!
Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasasını sarsmasıyla petrol fiyatları yükseldi ve bu durum Rusya’nın gelirlerini artırdı. Hindistan ve Çin’in Rus petrolüne yönelmesiyle Moskova’nın kasasına her gün yüz milyonlarca dolar girdi; böylece Rusya çatışmanın ekonomik açıdan en fazla kazanan aktörlerinden biri oldu. Küresel ekonomik tabloda dikkat çekici bir dönüşüm yaşanırken, yeni veriler Orta Doğu’daki çatışmanın en büyük kazananının Rusya olduğunu ortaya koydu. Buna göre petrol satışları Rusya bütçesine günde yaklaşık 150 milyon dolar ek gelir sağlıyor ve bu durum Moskova’yı yaklaşan bir bütçe krizinden kurtardı.