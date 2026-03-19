Gündemi altüst eden gelişme: İstihbaratın hava durumuna müdahale ettiği ortaya çıktı

Öte yandan bilim insanlarının büyük çoğunluğu bu teoriyi asılsız buluyor. Bilim insanları, uçak egzozundan çıkan su buharının yüksek irtifada buz kristallerine dönüşmesiyle meydana gelen “contrail’lerin (uçak izleri)” doğal bir atmosferik olgu olduğunu savunuyor. Daily Mail’in haberine göre 30 yıllık çevre araştırmacısı Wigington ise chemtrail iddiasının doğru olduğunu ve bu programın Dünya’nın insan kaynaklı kirliliği kendi kendine giderme kapasitesini fiilen köreltiyor olduğunu öne sürdü. Wigington, yağmur örnekleri üzerindeki laboratuvar testleri, özel uçakların fotoğrafları, hükümet belgeleri ve muhbir ifadelerinin tamamının gizli bir programın varlığına işaret ettiğini ileri sürdü. Toprak testlerine dayanarak ise kanatlarında gizli nozullar ve tanklar bulunduğu iddia edilen uçakların her yıl 40 ila 60 milyon ton nanoparçacık sıktığını savundu.