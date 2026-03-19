  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları Ağıla Saklanan Gençleri Evlendirebilecek mi? Uzmanlar uyarıyor: Ramazan sonrası bunlara dikkat! Kalp krizine davetiye çıkarıyor olabilir Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti Teknoloji burada da devreye girdi! Artık kabir ziyaretleri görüntülü yapılıyor Savaş devam ederken Suudi Arabistan’dan tedirgin eden açıklama: Sabrımızın sınırı var Gerrard ağzını bozdu! Galatasaray’a 'utanç' çıkışı ortalığı fena karıştırdı... Uğurcan Çakır’a övgü seli! Performansı hayran bıraktı Emperyalist saldırı akaryakıtı vurdu: Brent petrol 113 doları yıktı geçti
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan sonrası bunlara dikkat! Kalp krizine davetiye çıkarıyor olabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan boyunca iki öğüne alışan vücudunuz bayram sofralarında büyük bir sınav vermeye hazırlanıyor. Uzmanlar uyarıyor: O çok sevdiğiniz bayram kahvaltıları ve reddedilemeyen ikramlar, sabaha karşı aniden kapınızı çalacak bir kalp krizine davetiye çıkarıyor olabilir! İşte her yıl binlerce kişiyi hayattan koparan o kritik beslenme hatası...

#1
Milyonlarca vatandaş için bayram coşkusu başlarken, madalyonun diğer yüzünde ciddi bir sağlık riski pusuda bekliyor. Bir ay süren sahur ve iftar düzeninden çıkıp aniden eski yeme alışkanlıklarına dönmek, sanıldığı kadar masum değil. SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Ali Ümit Yener, Türk toplumunun en büyük zafiyeti olan "ikramlara hayır diyememe" alışkanlığının ağır bedelleri olabileceğine dikkat çekti. Özellikle saat 20.00'den sonra atıştırılan o "küçük" lokmalar, gece uykusunda kalbi nasıl bir çıkmaza sürüklüyor?

#2
SBÜ EAH Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener: - "Ramazan Bayramı'nda eş akraba ziyaretlerinde, Türk toplumu olarak ikramlara 'hayır' diyemediğimizden her yerde bir şeyler yemek, kalp sağlığı anlamında çok ciddi sıkıntılar yapabilir" - "Sahur alışkanlığını akşam yemeğine dönüştürmeyin. Akşam yemeğinden sonra ekstra bir şeyler yemek, gece özellikle sabaha karşı görülen kalp krizleri riskini çok ciddi şekilde arttırıyor"

#3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, iki öğün beslenilen ramazandan sonra yoğun yağlı yiyecek ve tatlı tüketiminin kalp krizi riskini artırdığı uyarısında bulundu.

#4
Yener, AA muhabirine, ramazandaki iki öğün beslenme alışkanlığının bayramla birlikte tekrar üç öğüne çıkacağını, bu sürecin sağlıklı adaptasyonla olması gerektiğini söyledi. Toplumun, kızartmaların, hamur ürünlerinin, tatlıların yer aldığı bayram kahvaltısı alışkanlığı olduğunu belirten Yener, "En önemli şey bayram kahvaltılarına çok dikkatli şekilde başlamamız. Mümkünse ekmeksiz, ekmek kullanacaksak da buğdaylı ekmek, az yağlı peynirler tercih edilmeli. Domates, salatalık, haşlanmış yumurtayla başlamak gerekiyor ki bünyemiz yavaş yavaş adapte olsun." dedi.

#5
Bayram ziyaretlerinde çok fazla tatlı, çikolata, hamurlu ürünler ikram edildiğini dile getiren Yener, bunlar yerine bitter çikolata, sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi. Yener, vücudun adaptasyonunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı'nda eş akraba ziyaretlerinde, Türk toplumu olarak ikramlara 'hayır' diyemediğimizden her yerde bir şeyler yemek, kalp sağlığı anlamında çok ciddi sıkıntılar yapabilir. Özellikle mide bağırsak sistemimizde gerginliğe sebep olur. Bunun sonucunda kan akış hızımız yavaşlar, insülin direncimiz ani oynamalara bağlı çok ciddi şekilde tansiyon ve şeker hastalığıyla kalp krizi riskleri gözükebilir. Onun için en önemli şey beslenmeye dikkat etmek. Aynı şekilde tatile gidenlerin de otellerdeki o açık büfelere kapılmaması, her şeyden almak yerine kararında yiyerek, en azından adaptasyon sürecini rahat geçirmeleri gerekiyor."

#6
“DÜNYADA HER YIL KALP KRİZİNDEN 18-20 MİLYON ÖLÜM OLUYOR” Ani göğüs ağrıları, beraberinde terlemeler, çarpıntılar ve nefes darlıklarının kalp krizi belirtileri olabileceğini anlatan Yener, belirtilere dikkat etmek gerektiğini ifade etti. Geç saatlerde yemekten kaçınılmasını öneren Yener, "Sahur alışkanlığını akşam yemeğine dönüştürmeyin. Akşam yemeğinden sonra ekstra bir şeyler yemek, gece özellikle sabaha karşı görülen kalp krizleri riskini çok ciddi şekilde artırıyor. Saat 20.00'den sonra bir şey yemesinler. Dünyada her yıl 18-20 milyon kişi, kardiyovasküler hastalıktan ölüyor. Her yıl İstanbul nüfusu kadar dünyada ölüm oluyor. Türkiye'de de 250-300 bin kişi ölüyor." diye konuştu. Yener, Ramazan Bayramı'nın güzel geçmesi için dozunda ve kararında beslenmek gerektiğini vurgulayarak, ikramlara karşı "hayır" demeyi bilmek, zeytinyağlı, lifli ve posalı besinleri tercih etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi
Gündem

Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi

Eski Türkiye’de mütedeyyinleri aşağılayıp muhafazakârlara sövmeyi alışkanlık hâline getirmesiyle hafızalara kazınan CHP tetikçisi Fatih Alta..
Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi
Oruç

Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi

Suudi Arabistan yetkilileri, Şevval hilalinin görülmediğini resmen ilan etti. Bu kararla birlikte Suudi Arabistan’da bugün son teravih namaz..
O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’
Dünya

Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ..
Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."
Gündem

Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."

Siyonistlerin uşağı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden kendi müttefiklerine hakaret yağdırarak kirli bir şantaj planını..
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23