İran savaşıyla ilgili İkinci Çanakkale uyarısı: Türklerin sadece mayını vardı, bu gerçekten hezimet olur
ABD'li Prof. Dr. John Mearsheimer, İran savaşının en kritik noktası olan Hürmüz'le ilgili Donald Trump yönetimine uyarılarda bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş 20'nci gününde devam ederken, İran'ın dünya enerji trafiğinin can damarı Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel çapta krize yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazın güvenliği için NATO ve müttefik ülkelere yaptığı çağrının karşılıksız kalmasının ardından, realist dış politika akımının önde gelen isimlerinden Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Mearsheimer katıldığı bir YouTube programında sürece ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ABD donanmasının dünyanın en güçlü deniz kuvveti olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nı zorlayarak geçme niyetinde olmadığını belirten Mearsheimer, "Herkes sadece donanma gücüyle boğazları geçemeyeceğinizi biliyor. Bu işe yaramayacaktır." dedi.
Bölgedeki durumu 1915 yılındaki Çanakkale Savaşı'na benzeten Mearsheimer, dönemin İngiliz donanmasının yaşadığı hezimete dikkat çekti. Winston Churchill'in İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı'nı geçebileceğini düşündüğünü anlatan Mearsheimer, "Pek çok kişi Churchill'e bunun yapılamayacağını söyledi. Temel neden mayınlardı. Türkler tarafından Çanakkale Boğazı'na döşenmiş çok sayıda mayın vardı. İngiliz donanması boğazı geçmeye çalıştı, gemiler havaya uçmaya başladı ve geri çekilmek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.
Denizdeki başarısızlığın ardından İngilizlerin Gelibolu'ya kara birlikleri çıkardığını hatırlatan Mearsheimer, "Sonunda feci bir yenilgiye uğradılar. Kayıp seviyesi yaklaşık 250 bin kişiydi. İngilizler donanmayla doğrudan oradan geçmeye çalıştılar, yapamadılar." diye konuştu.
Hürmüz Boğazı'nın Çanakkale'den çok daha büyük olduğunu ve burayı temizlemenin Batı dünyasının askeri kapasitesini aştığını vurgulayan Mearsheimer, günümüzdeki savaş teknolojisinin geldiği noktaya şu sözlerle işaret etti: "Askeri tarih okuyan herkes mayınların ne kadar ölümcül olduğunu anlar. 1915'te Çanakkale'de Türklerin seyir füzeleri yoktu, sadece mayınlara güveniyorlardı. Günümüzde ise büyük savaş gemilerini ve tankerleri vurabilecek seyir füzeleriniz var. İranlılar dronlara, mayınlara, seyir füzelerine ve daha fazlasına güvenecek. Oradan geçmek bir kabus olur."
Hürmüz Boğazı'nın aşılamaması durumunda Suudi Arabistan üzerinden Karg Adası'nın batısına yönelik amfibi bir harekat başlatılması gerekeceğini belirten Mearsheimer, "Bu konuda iyi şanslar. Sonunda ikinci bir Gelibolu ile karşı karşıya kalırsınız. Diyelim ki Hürmüz Boğazı'nı aştınız ve Basra Körfezi'ne girdiniz. Kıyıda bekleyen İran güçleri için hala büyük ve şişman bir hedef durumundasınız." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, bölgedeki çatışmalar şiddetini artırarak sürüyor. İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık veriyor. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran'da bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i bulurken, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.
