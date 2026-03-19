İran savaşıyla ilgili İkinci Çanakkale uyarısı: Türklerin sadece mayını vardı, bu gerçekten hezimet olur

Hürmüz Boğazı'nın Çanakkale'den çok daha büyük olduğunu ve burayı temizlemenin Batı dünyasının askeri kapasitesini aştığını vurgulayan Mearsheimer, günümüzdeki savaş teknolojisinin geldiği noktaya şu sözlerle işaret etti: "Askeri tarih okuyan herkes mayınların ne kadar ölümcül olduğunu anlar. 1915'te Çanakkale'de Türklerin seyir füzeleri yoktu, sadece mayınlara güveniyorlardı. Günümüzde ise büyük savaş gemilerini ve tankerleri vurabilecek seyir füzeleriniz var. İranlılar dronlara, mayınlara, seyir füzelerine ve daha fazlasına güvenecek. Oradan geçmek bir kabus olur."