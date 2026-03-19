Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber: Galatasaray maçında yok
Trabzonspor'un ikas Eyüpspor'a konuk olduğu maçta sarı kart gören Oulai cezalı duruma düştü. Genç futbolcu, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un ikas Eyüpspor'a konuk olduğu maçta sarı kart gören Oulai cezalı duruma düştü. Genç futbolcu, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bordo mavililer puanını 60 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.
Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Christ Oulai, 77. dakikada sarı kart gördü. 19 yaşındaki futbolcu, 28. haftada oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Oulai sahadan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Fatih Tekke oyuncuyu saha kenarında teselli etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23