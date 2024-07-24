2024-07-24 09:26:31 Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi’nde İsrail protestosu
İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı Yahudi göstericiler, ABD Kongresi’nde protesto gösterisi düzenledi. ABD hükümetine İsrail’e silah desteğini durdurma çağrısı yapan göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına bir tepki de ABD’de yaşayan savaş karşıtı Yahudilerden geldi. “Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)” adlı gruba mensup yaklaşık 400 kişi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde yapacağı konuşma öncesinde kongre binasında protesto gösterisi düzenledi.