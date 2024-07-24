Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi’nde İsrail protestosu

Gözaltı sayısına dair kesin bilgi verilmezken, JVP’den yapılan açıklamada ise 300’ü aşkın göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Netanyahu'nun ABD ziyareti tepki çekmişti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi temaslarda bulunmak ve ABD Kongresi’ne hitap etmek üzere ülkeyi ziyaret etmesi ABD’de tepkilere neden olmuş, Netanyahu'nun kaldığı otelin önü başta olmak üzere Washington D.C’nin birçok yerinde İsrail karşıtı protestolar düzenlenmişti.