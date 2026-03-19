Gündem
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savaş devam ederken İran'dan Türkiye'ye flaş teklif

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Türkiye'ye dikkat çeken bir teklifte bulundu.

İran'ın yoğun diplomasi trafiği bölgesel gerginliğin yeni bir boyut kazandığına işaret etti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, aynı gün içinde üç farklı ülkenin dışişleri bakanıyla telefonda görüşerek ABD ve İsrail'e karşı ortak tutum sergilenmesi gerektiğini açıkça dile getirdi. Bu diplomatik hamle, Tahran'ın bölgesel ittifak arayışını hızlandırdığını gözler önüne serdi.

İran medyası, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye, Mısır ve Pakistan'daki mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD ve İsrail'in istikrarsızlaştırıcı ve tırmandırıcı eylemlerine karşı koordineli hareket edilmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Görüşmelerinde ABD ve İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırılarının gerilimi tırmandırmayı hedeflediğini belirten Arakçi, ülkesinin egemenliğini ve güvenliğini savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.

