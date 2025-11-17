  • İSTANBUL
Savaş artık an meselesi! Dünyanın en büyük "ölüm makinesi" resmen sınırda

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’nin dev uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosu Karayip Denizi’ne girerek bölgede savaş ihtimalini daha da artırdı. 4 binden fazla asker ve onlarca savaş uçağı taşıyan filonun, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Venezuela sınırına doğru ilerlediği bildirildi. Washington’un “ulusötesi suç örgütleri” gerekçesiyle başlattığı dev yığınak, uluslararası kamuoyunda “çıkarma öncesi son hazırlık” yorumlarına neden oldu.

1
#1
Foto - Savaş artık an meselesi! Dünyanın en büyük "ölüm makinesi" resmen sınırda

ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerine yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu"nu başlatma talimatı vermesinin yankıları sürerken, operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Savaş artık an meselesi! Dünyanın en büyük "ölüm makinesi" resmen sınırda

ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım'da Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığı bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgeye giden taarruz filosuna ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusötesi suç örgütlerini ortadan kaldırma ve uyuşturucu terörizmiyle mücadele etme direktifini destekleme talimatı verdiği hatırlatılan açıklamada, filonun bu amaçla başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücüne katılacağı bildirildi.

#3
Foto - Savaş artık an meselesi! Dünyanın en büyük "ölüm makinesi" resmen sınırda

USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı kaydedilerek, "Kendi sınıfının ilk uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, gündüz-gece fark etmeksizin sabit kanatlı uçakların iniş ve kalkışına aynı anda imkan tanıyarak katıldığı operasyonları kesintisiz şekilde destekleyebilmektedir" hatırlatmasında bulunuldu.

#4
Foto - Savaş artık an meselesi! Dünyanın en büyük "ölüm makinesi" resmen sınırda

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yanı sıra, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Bainbridge ve USS Mahan ile entegre hava ve füze savunma komuta gemisi USS Winston S. Churchill dahil çok sayıda askeri varlığın bölgeye konuşlandırıldığı vurgulandı.

#5
Foto - Savaş artık an meselesi! Dünyanın en büyük "ölüm makinesi" resmen sınırda

