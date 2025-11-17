Haber Merkezi Giriş Tarihi: Savaş artık an meselesi! Dünyanın en büyük “ölüm makinesi” resmen sınırda
ABD’nin dev uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosu Karayip Denizi’ne girerek bölgede savaş ihtimalini daha da artırdı. 4 binden fazla asker ve onlarca savaş uçağı taşıyan filonun, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Venezuela sınırına doğru ilerlediği bildirildi. Washington’un “ulusötesi suç örgütleri” gerekçesiyle başlattığı dev yığınak, uluslararası kamuoyunda “çıkarma öncesi son hazırlık” yorumlarına neden oldu.