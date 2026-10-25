Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ile Çin'in Chengdu Aircraft Corporation şirketi tarafından ortak geliştirilen JF-17 savaş uçağı, daha düşük maliyetli çok rollü savaş uçağı seçenekleri arasında gösteriliyor. Olası tedarikin gerçekleşmesi durumunda Umman, mevcut savaş uçağı filosuna yeni bir platform ekleyebilir veya uzun vadede yaşlanan uçaklarının bir bölümünü değiştirmek için bu seçeneği değerlendirebilir. Ancak Umman'ın kaç adet JF-17 savaş uçağı satın almayı planladığı, hangi modeli tercih edeceği ve görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği henüz açıklanmadı. Bu nedenle JF-17 savaş uçağı alımını kesinleşmiş bir sipariş olarak değerlendirmek mümkün değil.