Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Umman'ın, Pakistan ve Çin ortaklığında geliştirilen JF-17 savaş uçağını envanterine katmak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Hâlihazırda F-16 ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını kullanan Umman'ın bu tercihi, hava kuvvetlerinin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Umman'ın savaş uçağı tedarik planında yeni bir seçeneği değerlendirdiği bildirildi. Army Recognition'ın, savunma ve istihbarat yayını Intelligence Online'a dayandırdığı habere göre, Umman Kraliyet Hava Kuvvetleri, Pakistan ve Çin ile JF-17 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmeler yürütüyor. İddia, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin 13-14 Ekim tarihlerinde Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gündeme geldi.