  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüzyılı aşan rekabet! Dev derbilerde hafızalara kazınanlar Cinsel ilişki, şantaj ve idam... Mekke’de camideki rezilliğin perde arkası ortaya çıktı Dünyada benzeri yok! Guinness Rekorlar Kitabı’nı sallayan Türk BİM'de indirim rüzgarı: 30 Ekim kataloğu yayınladı! Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı Edirne'de seçim sandığı kuruldu Kimse sahip çıkmadı: 156 milyon yıllık miras ortada kaldı! Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: “Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor” Teknolojinin kalbi Mali’de atacak: Savunma sanayi devlerinden Afrika’ya çıkarma “Çok acayipti” diyerek anlattı! İbrahim Tatlıses, “Allah senden bin kere razı olsun” deyip hastanede 40 gün boyunca bunu yapmış
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Dost ülke Pakistan ile Çin ortak yapımı olan JF-17 savaş uçakları için kritik bir gelişme yaşandı. Körfez devinin, Eurofighter Typhoon ve F-16 savaş uçaklarının yerine JF-17'leri alacağı belirtildi.

#1
Foto - Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Umman'ın, Pakistan ve Çin ortaklığında geliştirilen JF-17 savaş uçağını envanterine katmak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Hâlihazırda F-16 ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını kullanan Umman'ın bu tercihi, hava kuvvetlerinin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Umman'ın savaş uçağı tedarik planında yeni bir seçeneği değerlendirdiği bildirildi. Army Recognition'ın, savunma ve istihbarat yayını Intelligence Online'a dayandırdığı habere göre, Umman Kraliyet Hava Kuvvetleri, Pakistan ve Çin ile JF-17 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmeler yürütüyor. İddia, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin 13-14 Ekim tarihlerinde Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gündeme geldi.

#2
Foto - Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ile Çin'in Chengdu Aircraft Corporation şirketi tarafından ortak geliştirilen JF-17 savaş uçağı, daha düşük maliyetli çok rollü savaş uçağı seçenekleri arasında gösteriliyor. Olası tedarikin gerçekleşmesi durumunda Umman, mevcut savaş uçağı filosuna yeni bir platform ekleyebilir veya uzun vadede yaşlanan uçaklarının bir bölümünü değiştirmek için bu seçeneği değerlendirebilir. Ancak Umman'ın kaç adet JF-17 savaş uçağı satın almayı planladığı, hangi modeli tercih edeceği ve görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği henüz açıklanmadı. Bu nedenle JF-17 savaş uçağı alımını kesinleşmiş bir sipariş olarak değerlendirmek mümkün değil.

#3
Foto - Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Umman'ın JF-17 savaş uçağına yönelik olası ilgisini dikkat çekici kılan unsurlardan biri, ülkenin halihazırda farklı ülkelerden tedarik ettiği savaş uçaklarını kullanması. Army Recognition'ın aktardığı bilgilere göre, Umman Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 17 adet F-16C/D savaş uçağı ve 12 adet Eurofighter Typhoon bulunuyor. Ülke ayrıca Hawk 200 hafif taarruz uçaklarını da kullanıyor. JF-17 savaş uçağı alımının gerçekleşmesi halinde Umman'ın hava gücüne farklı bir tedarik ve lojistik zinciri daha eklenmiş olacak.

#4
Foto - Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Bu tercihin yalnızca uçak satın alma maliyeti üzerinden değerlendirilmesi yeterli olmayacak. JF-17 savaş uçağının mevcut F-16 ve Eurofighter filolarıyla birlikte kullanılabilmesi için haberleşme sistemleri, görev planlama altyapısı, mühimmat, bakım ve pilot eğitimi gibi konuların da ele alınması gerekecek.

#5
Foto - Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

JF-17 savaş uçağının en gelişmiş sürümü olarak öne çıkan Block III, aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radar ve gelişmiş hedefleme sistemleriyle donatılıyor. Bu sürüm, kask üzerinden hedefleme kabiliyeti ve PL-15E gibi uzun menzilli hava-hava füzeleriyle uyumluluğuyla da dikkat çekiyor.

#6
Foto - Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

JF-17 savaş uçağının farklı görevlerde kullanılabilmesi, onu potansiyel müşteriler açısından değerlendirmeye değer bir platform haline getiriyor. Bununla birlikte, gelişmiş radar ve mühimmat özelliklerinin sahadaki gerçek performansı; kullanılan sistemlere, operasyon koşullarına ve pilot eğitimine bağlı olarak değişiyor.

#7
Foto - Satış resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları yola çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı
Gündem

Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı

Meydanlarda ve mitinglerde her fırsatta "işçi hakları" ve "yoksulluk" gibi söylemlerle halkçı maskesi takan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel..
Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"
Gündem

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), son günlerde fondaş medya ve sosyal medyadaki tetikçiler tarafından ortaya atılan "vakfın fon yatırımlarından z..
İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu
Gündem

İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya gelen 8 ülkenin dışişleri bakanı, küresel ve bölgesel krizleri masaya ..
Sabancı, CarrefourSA’yı satmak için A101’e 92 milyon dolar ödedi!
Ekonomi

Sabancı, CarrefourSA’yı satmak için A101’e 92 milyon dolar ödedi!

Sabancı Holding, CarrefourSA’daki yüzde 57,12 hissesini, Carrefour Nederland’ın yüzde 32,16’lık payıyla birlikte A101’e devretti. Sabancılar..
PKK’nın arka bahçesine çevrilen barolar terörden temizleniyor! İzmir Barosu tamam: Sıra İstanbul Barosu'nda!
Gündem

PKK’nın arka bahçesine çevrilen barolar terörden temizleniyor! İzmir Barosu tamam: Sıra İstanbul Barosu'nda!

Yıllarca birlik, oda ve barolarda çeteleşerek bu kurumları HDP ve PKK’nın arka bahçesine çeviren terör sevici zihniyet yıkılıyor. İzmir’de 8..
Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?
Gündem

Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında korumasıyla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla daha önce gündeme getirilen görüntül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23