2024-08-07 18:36:57 Şaşırtan liste belli oldu! İşte en fazla borcu olan ülkeler
Dünyada en çok borcu olan ülkeleri belli oldu. Açıklanan liste bir hayli şaşırtıcı.
Dünyada en çok borcu olan ülkeleri belli oldu. Açıklanan liste bir hayli şaşırtıcı.
Son yıllarda pek çok ülke artan borç yüküyle karşı karşıya. Ülkelerin borçlanması küresel ekonominin dinamikleriyle yakından ilgili.
Bu durum ise hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde ekonomik istikrarı tehdit eden bir unsur haline gelmiştir.
Aşırı borçlanma ise sürdürülebilirlik açısından ciddi riskler taşıyor. Globalfirepower 2024 itibarıyla en fazla borca sahip ülkeleri sıraladı. İşte, çok merak edilen o liste:
45) israil | 135 MİLYON DOLAR
44) KOLOMBİYA | 165.6 MİLYON DOLAR 43) KAZAKİSTAN | 160 MİLYON DOLAR 42) TAYLAND | 170 MİLYON DOLAR 41) KATAR | 170 MİLYON DOLAR 40) GÜNEY AFRİKA | 180 MİLYON DOLAR
39) TAYVAN | 190 MİLYON DOLAR 38) YENİ ZELANDA | 190,6 MİLYON DOLAR 37) ÇEK CUMHURİYETİ | 192 MİLYON DOLAR 36) ŞİLİ | 195 MİLYON DOLAR 35) SUUDİ ARABİSTAN | 205.1 MİLYON DOLAR
34) MALEZYA | 225 MİLYAR DOLAR 33) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 240 MİLYARDOLAR 32) ARJANTİN | 280 MİLYAR DOLAR 31) POLONYA | 351.7 MİLYAR DOLAR 30) ENDONEZYA | 400 MİLYAR DOLAR 29) PORTEKİZ | 402, MİLYAR DOLAR
28) TÜRKİYE | 455 MİLYON DOLAR Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 506,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 43,8 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 283,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.
27) MEKSİKA | 456,7 MİLYAR DOLAR 26) GÜNEY KORE | 457,7 MİLYAR DOLAR 25) YUNANİSAN | 500 MİLYAR DOLAR 24) RUSYA | 500 MİLYAR DOLAR 23) DANİMARKA | 505 MİLYAR DOLAR 22) HİNDİSTAN | 555 MİLYAR DOLAR
21) FİNLANDİYA | 600 MİLYAR DOLAR 20) NORVEÇ | 651 MİLYAR DOLAR 19) BREZİLYA | 700 MİLYAR DOLAR 18) AVUSTURYA | 700 MİLYAR DOLAR 17) İSVEÇ | 911 MİLYAR DOLAR
16) BELÇİKA | 1.3 TRİLYON DOLAR 15) SİNGAPUR | 1.5 MİLYAR DOLARA 14) İSVİÇRE | 2 TİLYON DOLAR 13) ÇİN | 2.02 TRİLYON DOLAR 12) KANADA | 2.1 MİLYAR DOLAR 11) İSPANYA | 2.3 TRİLYON DOLAR 10) İTALYA | 2.5 TRİLYON DOLAR
9) İRLANDA | 3 TRİLYON DOLAR 8) AVUSTRALYA | 3.1 TRİLYON DOLAR 7) JAPONYA | 4.2 TRİLYON DOLAR 6) LÜKSEMBURG | 4.3 TRİLYON DOLAR
5) HOLLANDA | 4.34 TRİLYON DOLAR 4) ALMANYA | 5.6 TRİLYON DOLAR 3) FRANSA | 6.35 TRİLYON DOLAR 2) BİRLEŞİK KRALLIK | 8.72 TRİLYON DOLAR
1) ABD | 20.2 TRİLYON DOLAR Bazı kaynaklara göre ise ABD'nin dış borcunun 25 trilyon doları geçtiği belirtilmektedir. Kaynak: Haber 7
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