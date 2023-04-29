2023-04-29 17:00:32 Sarıyer'de dehşet anları
Sarıyer Tarabya'da bir kahvahanede 3 kişi arasında tartışma çıktı.
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Sarıyer Tarabya'da bir kahvahanede 3 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında iddiaya göre Gencali Ömeroğlu'nun tokat attığı kişi kahvehaneden çıkarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönen bu kişi, Gencali Ömeroğlu'nu silahla vurdu.
Bu sırada kardeşini korumak isteyen Ahmet Ömeroğlu bacağından yaralandı.
Polis kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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