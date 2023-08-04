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Yaşam
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Sarıya bürünen tarlalar hayran bırakıyor

2023-08-04 12:28:46
Sarıya bürünen tarlalar hayran bırakıyor

Sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu.

#1
Foto - Sarıya bürünen tarlalar hayran bırakıyor

Kahramanmaraş'ta ayçiçek tarlaları muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı.

#2
Foto - Sarıya bürünen tarlalar hayran bırakıyor

Andırın ilçesi Geben mahallesinde bulunan ayçiçek tarlaları sarıya büründü. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkan tarlalar da fotoğrafçıların vazgeçilmezi oldu.

#3
Foto - Sarıya bürünen tarlalar hayran bırakıyor

Fotoğrafçılar, sarı gelinliğini giyen tarlaların ayrı bir huzur verdiğini ifade etti.

#4
Foto - Sarıya bürünen tarlalar hayran bırakıyor

Vatandaşların da geçerken bölgede durup kendilerine hatıra çekimler yaptığını belirten fotoğrafçılardan Haluk Besim Bakacak," Tarlaları sarıya boyayan ayçiçeği fotoğraflarını çekmek istedik. Geben Mahallesi'ndeki ayçiçeği kartpostallık görüntüler oluşturdu. Burada harika görüntüler var. Buraya fotoğraf çekilmeye gelenler oluyor. Bizler de bu muhteşem görüntüyü fotoğrafladık" dedi.

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