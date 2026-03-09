Sarı şeytanın silah tezgahı tıkır tıkır: Avrupa’ya cephane yağdırdı

KÜRESEL SİLAH İHRACATI YÜZDE 9,2 ARTTI SIPRI uzmanları, 2021-2025 dönemini bir önceki beş yıllık (2016-2020) periyotla kıyasladı. Finansal değerden ziyade "silah transfer hacmi" üzerinden yapılan analizde, küresel silah ihracatının son dönemde yüzde 9,2 arttığı kaydedildi. Dünya genelinde ana silah transfer hacminin, 2011-2015'ten bu yana en fazla yükselişi kaydetmesi dikkati çekti. Küresel silah sevkiyatlarının yüzde 42’sini tek başına gerçekleştiren ABD, 99 ülkeye ihracat yaparak hakimiyetini korudu. ABD şirketlerinin 2016-2020'de yüzde 36 olan küresel silah ihracatındaki payı, 2021-2025'te yüzde 42'e yükseldi. İkinci ve üçüncü sırada Fransa ile Rusya yer alırken Rusya’nın ihracat hacminin yüzde 64 gibi rekor bir seviyede gerilemesi dikkati çekti. Fransa'nın ihracatı yüzde 21 arttı. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 2021-2025 döneminde küresel silah ihracatındaki payını yüzde 5,7'ye çıkararak Çin’i geride bıraktı ve dünyanın en büyük dördüncü silah ihracatçısı oldu. Alman silah ihracatının yaklaşık 4'te 1'i (yüzde 24) Ukrayna’ya askeri yardım olarak gönderilirken yüzde 17’si ise diğer Avrupa devletlerine ihraç edildi. Asya ve Okyanusya'nın silah ithalatı yüzde 20 azaldı. Özellikle Çin'in silah ithalatı, yerli üretimin artmasıyla yüzde 72 düştü. Orta Doğu ülkelerinin silah ithalatının yarısından fazlası (yüzde 54) ABD tarafından karşılandı. Dünya genelinde en çok silah ithal eden ülkeler listesinde Ukrayna zirvedeki yerini korurken onu, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan takip etti.