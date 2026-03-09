Sarı şeytanın silah tezgahı tıkır tıkır: Avrupa’ya cephane yağdırdı

Avrupa ülkelerine silah akışındaki keskin artış küresel silah transferlerini yaklaşık yüzde 10 yukarı çekti Raporda görüşlerine yer verilen SIPRI Silah Transferleri Programı Direktörü Mathew George, "Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'daki ülkeler gerilim ve çatışmalar nedeniyle büyük ölçekli silah ithalatını sürdürmeye devam etse de Avrupa ülkelerine yönelik silah akışındaki keskin artış, küresel silah transferlerini yaklaşık yüzde 10 yukarı çekti. 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan teslimatlar en belirgin faktör olsa da diğer birçok Avrupa devleti de Rusya'dan algılanan, büyüyen tehdide karşı askeri kapasitelerini güçlendirmek amacıyla silah ithalatını önemli ölçüde artırmaya başladı." ifadelerini kullandı. “ÖNC AMERİKA SİLAH TRANSFER STRATEJİSİ” SIPRI Silah Transferleri Programı'nın kıdemli araştırmacısı Pieter Wezeman ise ABD’nin giderek çok kutuplu hale gelen dünyada silah tedarikçisi konumundaki hakimiyetini daha da pekiştirdiğini belirtti. Wezeman, "İthalatçılar için ABD silahları hem ileri teknolojik kabiliyetler sunuyor hem de Washington ile iyi ilişkiler geliştirmenin bir yolu olarak görülüyor. ABD ise silah ihracatını hem dış politikasının bir aracı hem de savunma sanayisini güçlendirmenin bir yolu olarak değerlendiriyor. Nitekim Trump yönetiminin yeni 'Önce Amerika Silah Transfer Stratejisi de bu yaklaşımı bir kez daha açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.