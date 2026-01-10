  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngilizler'den gündeme oturan çıkış geldi! Yok artık daha neler... Böylesi şans olmaz olsun... Nuriye Dilmaç cinayetinde 6 tutuklama! Oğlu vahşeti itiraf etti: Öldürdüler, gömdüler, telefonuyla şehir turu attılar… Yardım seferberliği denize açıldı: ‘6. İyilik Gemisi’ Sudan yolunda Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü Pakistan'dan gündeme oturan çıkış: Dua edin Türkiye onu alıp götürsün Ağrı kesici her zaman şifa değil: 3 saat ile 3 günde sürebilir! Migren, ‘aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı’na dönüşebilir! 6’ncı İyilik Gemisi Sudan’a uğurlandı
Hayat-Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü
IHA Giriş Tarihi:

Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

Sapanca Gölü'nün su altı fotoğraflarından oluşan ve Sakarya'dan Gazze'ye temalı serginin gelirleri Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

#1
Foto - Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

Sapanca Gölü'nün kuraklık ve insan kaynaklı kirlilik sebebiyle geldiği vahim duruma dikkat çekmek gayesiyle gazeteci Hasan Coşkun'un objektifine yansıyan fotoğraflarla düzenlenen

#2
Foto - Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

"Sapanca Gölü Su Altı Fotoğrafları Sergisi", Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti.

#3
Foto - Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

"Sakarya'dan Gazze'ye" temalı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergi, Sapanca Gölü'nün su altındaki değişimini ve çevresel tahribatı yansıtan toplam 32 fotoğraf yer alıyor.

#4
Foto - Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek gayesiyle ise sergiden elde edilecek gelirin, STK'lar aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

#5
Foto - Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

Sergi 16 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.

#6
Foto - Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

Sergide konuşma yapan gazeteci Hasan Coşkun, "Hedefimiz, Sapanca Gölünün son yıllarda yaşanan kirli kuraklık ve insan kaynaklı kirliliğine dikkat çekmek.

#7
Foto - Sapanca Gölü fotoğrafları Gazze için umuda dönüştü

Bunun haricinde bir de bu sanatsal faaliyeti bu çevre faaliyetini birde hayra dönüştürelim istedik. Bu konuda bu tablolardan elde edeceğimiz gelirleri STK'lar aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!
Gündem

Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!

Suriye’nin Halep kentinde köşeye sıkışan PKK/YPG’li terör örgütü, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgedeki ilerleyiş karşısında çaresiz..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu
Ekonomi

Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu

Önümüzdeki yaz sezonunda da Rusların Türkiye'ye akın etmesi beklenirken erken rezervasyonlarla ilgili son veriler ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23