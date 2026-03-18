Oruç tartışması çıkaran zirve: İki Müslüman liderin su şişesi olay oldu
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın Dubai’de gerçekleştirdiği güvenlik zirvesine, görüşülen konulardan çok servis edilen fotoğraflar damga vurdu. İki liderin İran’ın askeri tehditlerine karşı "sarsılmaz dayanışma" mesajı verdiği karelerde, ellerindeki su şişeleri sosyal medyada "oruç" tartışmalarını alevlendirdi. Güvenlik ve egemenlik vurgusunun yapıldığı görüşme, bu detay nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.