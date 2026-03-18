Oruç tartışması çıkaran zirve: İki Müslüman liderin su şişesi olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oruç tartışması çıkaran zirve: İki Müslüman liderin su şişesi olay oldu

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın Dubai’de gerçekleştirdiği güvenlik zirvesine, görüşülen konulardan çok servis edilen fotoğraflar damga vurdu. İki liderin İran’ın askeri tehditlerine karşı "sarsılmaz dayanışma" mesajı verdiği karelerde, ellerindeki su şişeleri sosyal medyada "oruç" tartışmalarını alevlendirdi. Güvenlik ve egemenlik vurgusunun yapıldığı görüşme, bu detay nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Foto - Oruç tartışması çıkaran zirve: İki Müslüman liderin su şişesi olay oldu

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, iki lider İran'ın bölge ülkelerine yönelik eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamalarda, söz konusu faaliyetlerin yalnızca devletlerin egemenliğini değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve normları da ihlal ettiği vurgulandı. Görüşmede iki ülkenin karşılıklı güvenlik desteği öne çıktı. Ürdün Kralı II. Abdullah, BAE'nin güvenliğini sağlamak adına attığı adımlara tam destek verdiklerini ifade etti.

Foto - Oruç tartışması çıkaran zirve: İki Müslüman liderin su şişesi olay oldu

Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ise Ürdün'ün egemenliğine yönelik tehditlere karşı "sarsılmaz dayanışma" içinde olduklarını belirtti.

Foto - Oruç tartışması çıkaran zirve: İki Müslüman liderin su şişesi olay oldu

Liderler, askeri gerilimin düşürülmesi ve krizlerin çözümünde diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak yapılan açıklamalar, aynı zamanda savunma iş birliğinin artırılacağına da işaret etti.

Foto - Oruç tartışması çıkaran zirve: İki Müslüman liderin su şişesi olay oldu

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde liderlerin samimi bir ortamda bir araya geldiği görülürken, Müslüman iki liderin ramazanda oruçlu olmadıklar ıellerindeki su şişelerinden anlaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları da en çok bu detaya takıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Birisi zaten şeytanın insan kiligini girmiş hali, oburude ane tarafından Hiristiyan

Ahmet

Ne müslümanıbunlar amerıkanın..clerı
Nükleer için kolları sıvadılar: Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz
Ekonomi

Nükleer için kolları sıvadılar: Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz

Açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, 'Nükleer enerjiyle ilgili olarak da Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz' ifadelerini..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı
Dünya

İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, gemide çıkan yangının ardından bakım ve onarım için Kızıldeniz’den ay..
Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu
Dünya

Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu

Açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyona katılmayacağını söyledi. ..
İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!
Dünya

İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!

İsrail Savunma Bakanı, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü iddia ederken, İran medyası Laricani'nin..
İsrail'in kalleşliği ifşa oldu
Dünya

İsrail'in kalleşliği ifşa oldu

Filistin, Siyonist teröristlerin kalleşliğini "İsrail, bölgesel krizlerden faydalanarak Batı Şeria'daki yerleşim politikasını yoğunlaştırıyo..
