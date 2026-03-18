Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde sağanak, Marmara’da kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı; doğuda ise çığ ve kar erimesi riskine karşı dikkat çağrısında bulundu.
Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu bölgeleri ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Marmara'da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus hadisesine dikkat edilmesi gerekiyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor.
Hava sıcaklıkları, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredecek.
Rüzgâr genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Meteoroloji yetkilileri, Marmara'daki kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmasını ve doğudaki çığ ve kar erimesi riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
