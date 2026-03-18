“Hipersonik” kalkan kuruldu! Kinzhal ve Zircon füzelerini havada paramparça edecek Patriot’un en güçlü canavarları geldi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, PAC-3’ün balistik tehditlere karşı en etkili önleyici sistemlerden biri olduğunu vurguladı. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 25 santimetre çapında olan PAC-3 füzesi, hedefi patlayıcı savaş başlığıyla değil doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemiyle imha ediyor. Bu yöntem sayesinde hedef füzenin savaş başlığı tamamen yok ediliyor ve altyapıya zarar verebilecek parçaların oluşma riski azaltılıyor.