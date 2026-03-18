"Hipersonik" kalkan kuruldu! Kinzhal ve Zircon füzelerini havada paramparça edecek Patriot’un en güçlü canavarları geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Hipersonik” kalkan kuruldu! Kinzhal ve Zircon füzelerini havada paramparça edecek Patriot’un en güçlü canavarları geldi

Ukrayna, Almanya’dan teslim aldığı yeni nesil PAC-3 önleyici füzeleriyle hava savunma kapasitesini en üst seviyeye taşıdı. Hipersonik ve balistik tehditlere karşı "doğrudan çarpma" yöntemiyle çalışan bu füzeler, Rusya’nın en gelişmiş silah sistemlerini dahi etkisiz hale getirebilecek kapasiteye sahip. Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu kritik sevkiyatla birlikte hava sahasındaki tehditlerin yüzde 95’ini imha etmeyi hedefliyor.

Füzelerin, balistik ve hipersonik tehditlere karşı Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor. Yeni teslim edilen PAC-3 önleyicilerin özellikle İskender balistik füzeleri ile Kinzhal ve Zircon hipersonik füzeleri gibi gelişmiş tehditlere karşı savunma kabiliyetini artıracağı belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, PAC-3’ün balistik tehditlere karşı en etkili önleyici sistemlerden biri olduğunu vurguladı. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 25 santimetre çapında olan PAC-3 füzesi, hedefi patlayıcı savaş başlığıyla değil doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemiyle imha ediyor. Bu yöntem sayesinde hedef füzenin savaş başlığı tamamen yok ediliyor ve altyapıya zarar verebilecek parçaların oluşma riski azaltılıyor.

PAC-3 önleyici füzeleri yaklaşık 6.170 km/s hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 218 kilogram ağırlığa sahip. Füzede bulunan aktif radar güdüm sistemi, yüksek hızla hareket eden hedeflerin takip edilmesini ve imha edilmesini sağlıyor. Sistem ayrıca uçuş sırasında manevra yaparak hedefe yönünü ayarlayabiliyor. PAC-3 CRI önleyicisinin yaklaşık 45 kilometre menzile ve 12 kilometre irtifaya kadar önleme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

Daha gelişmiş PAC-3 MSE versiyonunun ise daha uzun menzil ve daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, hava sahasının korunmasının ülkenin savunma stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Bakanlığa göre hedef, hava tehditlerinin yüzde 100’ünü tespit etmek ve en az yüzde 95’ini imha etmek. Yeni PAC-3 sevkiyatının bu hedefe ulaşmada kritik rol oynaması bekleniyor.

