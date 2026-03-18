“Hipersonik” kalkan kuruldu! Kinzhal ve Zircon füzelerini havada paramparça edecek Patriot’un en güçlü canavarları geldi
Ukrayna, Almanya’dan teslim aldığı yeni nesil PAC-3 önleyici füzeleriyle hava savunma kapasitesini en üst seviyeye taşıdı. Hipersonik ve balistik tehditlere karşı "doğrudan çarpma" yöntemiyle çalışan bu füzeler, Rusya’nın en gelişmiş silah sistemlerini dahi etkisiz hale getirebilecek kapasiteye sahip. Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu kritik sevkiyatla birlikte hava sahasındaki tehditlerin yüzde 95’ini imha etmeyi hedefliyor.