Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir kuyumcu, "kar payı" adı altında vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 milyon lira değerindeki altın ve nakit parayla kayıplara karıştı. Sabah dükkanın camında "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısını gören onlarca vatandaş, acı gerçeği dükkan kapısı çilingirle açılıp içi boş çıktığında anladı. Polis, dolandırıcılık iddiasıyla ortadan kaybolan kuyumcunun yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Foto - Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu esnafı B.A.'ya vatandaşlar 'kar payı' adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim etti.

Foto - Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu

Bu sabah kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısını görünce B.A.'ya ulaşmaya çalıştı. İş yeri sahibine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

Foto - Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı.

Foto - Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu

Kuyumcunun 'kar payı' adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira dolayında para ve ziynet eşyası topladığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

edy

gelirden vergi vermemek için dolandırıcıya para kaptıranlar şimdi devlet nerede diyecek. Ticari işlemlerde kâr kadar zarar da beklenen sonuçtur.
