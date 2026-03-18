Dükkanın camındaki yazıya inananlar apışıp kaldı! Tam 50 milyon lira buhar oldu
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir kuyumcu, "kar payı" adı altında vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 milyon lira değerindeki altın ve nakit parayla kayıplara karıştı. Sabah dükkanın camında "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısını gören onlarca vatandaş, acı gerçeği dükkan kapısı çilingirle açılıp içi boş çıktığında anladı. Polis, dolandırıcılık iddiasıyla ortadan kaybolan kuyumcunun yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.