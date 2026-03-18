Osmanlı’dan günümüze! Yüzlerce borç zimem defteriyle silindi Bir başka dünya mucizesi! 2025'te günlük 1.7 milyon varil petrol tüketimi önlendi! İran saldırınca “Şerefsizler pişman olacaklar” demişlerdi! Azerbaycan’dan şaşırtan hamle geldi Ticaret Bakanlığı teyakkuz halini duyurdu Bayram tatilinde o ilçe rekor kırıyor: Rezervasyonlar zirvede Multimedyadan sonra bir yasak daha: Aracına o aparatı takan yandı Türkiye’ye petrol göndermeyi önce reddetmiş, sonra geri adım atmışlardı! Savaş sürerken kritik hamleyi yaptılar Kilo fiyatı dudak uçuklatıyor! Fıstıklı baklavada 'hile' uyarısı Türkiye ile arası bir dönem limoni olan Arap ülkesi resmen kâbusu yaşıyor! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Bayram öncesi bu tuzağa dikkat: İkisi arasında dağlar kadar fark var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ramazan Bayramı öncesinde, Ticaret İl Müdürlükleri denetimleri yoğunlaştırdı. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat ve etiket kontrolleri sıklaştırıldı.

Ramazan Bayramı öncesi birçok işletmede etiket ve fahiş fiyat kontrolü yapılıyor. Konya’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Özellikle bayram öncesi talebin arttığı ürünlere odaklanan ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkı, fiyat değişim tarihlerini ve ürünlerin önceki fiyatlarını inceledi.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin sadece marketlerle sınırlı olmadığını belirterek restoran, pastane ve konfeksiyon mağazalarında da sürdüğünü ifade etti. Çağlayan, yıl başından bu yana 600’ün üzerinde iş yerinin denetlendiğini ve yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.

VAN'DA DA EKİPLER SAHADA Van’da da ekipler, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırdı. Etiket ile kasa fiyatı arasındaki farklar, ürün bilgileri ve fiyat değişim tarihleri detaylı şekilde incelendi.

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, son üç aylık fiyatların karşılaştırıldığını belirterek, fahiş fiyat tespit edilen durumların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini söyledi. Denetimlerde bazı işletmelere tutanak tutulduğu bildirildi.

KAYSERİ'DE YÜZLERCE FİRMAYA İNCELEME Kayseri’de denetimler Melikgazi ilçesi başta olmak üzere il genelinde sürdürüldü. Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, ramazan boyunca 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetlendiğini, 30 firmada 46 aykırılık tespit edilerek 826 bin 498 lira ceza kesildiğini açıkladı. Ekipler, marketlerde alışveriş yaparak etiket ve kasa fiyatlarını birebir karşılaştırdı.

MALATYA'DA KENT GENELİ KONTROL Malatya’da ise yılbaşından bu yana 1707 işletmede 117 bin 859 ürün denetlendi. Yapılan kontrollerde 316 ihlal tespit edilirken toplam 1 milyon 255 lira ceza uygulandı.

Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, özellikle market, kafe, restoran ve fırınlarda denetimlerin sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenli alışveriş yapmasının hedeflendiğini vurguladı.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK Ramazan Bayramı öncesi artan talebin fırsatçılığa dönüşmemesi için denetimlerin hem sahada hem de masa başında titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları “Alo 175”, CİMER ve e-Devlet üzerinden bildirebileceği hatırlatıldı./

