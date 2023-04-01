Şantiyedeki kurşundan ‘provokasyon' çabası

İSTANBUL Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nın camına iki kurşun isabet etti. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için seferber oldu. Muhalefet ise olay aydınlatılmadan 'siyasi saldırı' görüntüsü vermeye çalışarak provokasyona girişti. Kılıçdaroğlu da, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giderek "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte görüyoruz" şeklinde provokatif ifadeler kullandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız" açıklaması yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Meral Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" ifadelerini kullandı.