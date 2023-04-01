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Şantiyedeki kurşundan ‘provokasyon' çabası

2023-04-01 11:48:01
Şantiyedeki kurşundan ‘provokasyon' çabası

İSTANBUL Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nın camına iki kurşun isabet etti. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için seferber oldu. Muhalefet ise olay aydınlatılmadan 'siyasi saldırı' görüntüsü vermeye çalışarak provokasyona girişti. Kılıçdaroğlu da, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giderek "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte görüyoruz" şeklinde provokatif ifadeler kullandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız" açıklaması yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Meral Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Şantiyedeki kurşundan ‘provokasyon' çabası

SORUMSUZLUK YAPIYOR Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

#2
Foto - Şantiyedeki kurşundan ‘provokasyon' çabası

FAİL 7 SAAT SONRA YAKALANDI BAKAN Soylu, "Olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı. Soylu dün akşam saatlerinde, "Türk polisi yakalar! Saldırıyla ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" dedi.

#3
Foto - Şantiyedeki kurşundan ‘provokasyon' çabası

PARTİYE DEĞİL HIRSIZA ATEŞ EDİLDİ İstanbul Valiliği, İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin iz takibine göre geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada "Şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 kişinin kaçmaya başlamaları üzerine şantiye görevlisi M.E'nin ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği, kurşunlardan ikisinin E-5'in karşı tarafındaki İYİ Parti il binasına isabet ettiği belirlenmiştir. Şüpheli, silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır" denildi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Kılıçdaroğlu önceki gün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşmüştü. Sezer, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı.

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