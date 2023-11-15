Ünlü rapçi Sansar Salvo'dan kahreden haber!

"Silah kullanmayı bilmiyorum ama kendimi nerde koruyacagimi da çok iyi bilirim. :) telefonu kapattım aramayın demistim. Siz rezil ettiniz . Beni bu gün kimseye dovduremiceksiniz avukatcim. AV. Tel i kapatiyorum korkak herif. Bundan doğacak her zarardan sorumlusun."