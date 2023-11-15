2023-11-15 08:29:12 Ünlü rapçi Sansar Salvo'dan kahreden haber!
Rap müzik sanatçısı Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan, intihar etti.
Rap müzik sanatçısı Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan, intihar etti.
Rap müzik sanatçısı Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan, geçtiğimiz günlerde 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Açıklamanın hemen sonrasında sosyal medyada tweetler gündeme damga vurdu. Bir süredir ailevi sorunlar yaşadığını belirttiği paylaşımlarda, eski kız arkadaşı babası ve ailesinin de dahil olduğu olayları anlattı.
Arslan yaptığı paylaşımda önemli yerler şu şekilde;
“Ben geçen çarşamba 43 adet parol çeşitli antipsikotik ve antibiyotiklerle kişisel bi buhran yüzünden intihar etmişim. Adam kız arkadaşıma telefon açmıyo whatsapptan yaziyo dakikası bitmesin diye Taksim ilk yardımda. Napcan ben canıma yine kiysam zaten 2 etti. Evleri mi yicen?"
"Silah kullanmayı bilmiyorum ama kendimi nerde koruyacagimi da çok iyi bilirim. :) telefonu kapattım aramayın demistim. Siz rezil ettiniz . Beni bu gün kimseye dovduremiceksiniz avukatcim. AV. Tel i kapatiyorum korkak herif. Bundan doğacak her zarardan sorumlusun."
İşte o paylaşımlar...
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