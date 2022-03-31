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Hayat-Aktüel
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Şanlıurfa'da kaza! Yaralılar var

2022-03-31 16:06:46
Şanlıurfa'da kaza! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Foto - Ömer Beyazgül (32) idaresindeki 63 M 3589 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı Otogar Kavşağı'nda İsmail Özpolat'ın kullandığı 63 M 7850 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Gönüllü (14), Bahar Beyazgül (29), Irmak Beyazgül (5) ve Mir Fırat Beyazgül (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Irmak Beyazgül, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Ömer Beyazgül (32) idaresindeki 63 M 3589 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı Otogar Kavşağı'nda İsmail Özpolat'ın kullandığı 63 M 7850 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Gönüllü (14), Bahar Beyazgül (29), Irmak Beyazgül (5) ve Mir Fırat Beyazgül (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Irmak Beyazgül, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Foto - Diğer yandan itfaiye ekipleri, kaza yapan otomobilden LPG tankını sökerek olası patlamaya karşı uzaklaştırdı.

Diğer yandan itfaiye ekipleri, kaza yapan otomobilden LPG tankını sökerek olası patlamaya karşı uzaklaştırdı.

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