Şanlıurfa'da isotun acı serüveni başladı

İsot üreticisi Yakup Işıkay, sezonu açtıklarını belirterek, “Bismillah diyerek yeni sezonumuza başladık. Hayırlı olur inşallah. Sabah hal pazarına gidip tarladan yeni toplanan biberleri alıp getirdim. Bunun pul biber olarak hazır hale getirilmesi bir haftayı buluyor. Sıcak hava ile birlikte biberin acılığı işimizi zorlaştırıyor. Hava sıcaklığı gün oluyor 45-46 dereceye çıkıyor. Bu yüzden zaman zaman elimiz vücudumuz yanıyor ve zor oluyor” diye konuştu.