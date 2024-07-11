2024-07-11 10:07:08 Şanlıurfa'da isotun acı serüveni başladı
Türkiye'nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da isotun zahmetli üretim süreci başladı. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin olmazsa olmazı pul biber, kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbaharda ekilen, bakım ve sulamanın ardından hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler, kamyonlarla pazarlarla getiriliyor.