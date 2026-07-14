Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim
Tarım Kredi KOOP, 14-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını bugün başlatıyor. Ayçiçek yağı, pirinç ve un başta olmak üzere birçok temel gıda ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken, tereyağı, yoğurt ve peynir çeşitlerinde de dikkat çeken fırsatlar tüketicileri bekliyor. Haftaya özel indirimlerle mutfak alışverişini daha hesaplı hale getiren kampanya bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı.