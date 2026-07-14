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Ekonomi
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Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

Tarım Kredi KOOP, 14-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli yeni indirim kampanyasını bugün başlatıyor. Ayçiçek yağı, pirinç ve un başta olmak üzere birçok temel gıda ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken, tereyağı, yoğurt ve peynir çeşitlerinde de dikkat çeken fırsatlar tüketicileri bekliyor. Haftaya özel indirimlerle mutfak alışverişini daha hesaplı hale getiren kampanya bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı.

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Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

TARIM KREDİ OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG Fiyat: 199,90 TL ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L Fiyat: 199 TL

#2
Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

KIZILAY MADEN SUYU 200 MLX6 Fiyat: 79,90 TL TARIM KREDİ BARDAK POŞET ÇAY 25’Lİ Fiyat: 28,90 TL

#3
Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

SALI FIRSATI KIZILCAHAMAM ÇAMLIK GAZOZ 200 MLX6 Fiyat: 64,90 TL

#4
Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE 19 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TARIM KREDİ BULGUR ÇEŞİTLERİ 1 KG Fiyat: 36,50 TL TARIM KREDİ YEŞİL ZEYTİN 400 G Fiyat: 69 TL

#5
Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

SARIYER KOLA/PORTAKAL 6X330 ML Fiyat: 119 TL NESCAFE GOLD PAKET 100 G Fiyat: 199 TL

#6
Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

DURU BODY SCRUB GOLD/PINK 650 ML Fiyat: 135 TL AXE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 150 ML Fiyat: 139 TL

#7
Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

ASPEROX RETRO SERİSİ 1000 ML Fiyat: 129 TL LAV VİRA KASE 1880 CC Fiyat: 119,90 TL

#8
Foto - Ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve peynirde dev fırsatlar! Tarım Kredi'den sofraları rahatlatacak indirim

LAV VİRA REÇELLİK 6’LI Fiyat: 79,90 TL LAV VİRA ÇEREZLİK 6’LI Fiyat: 109,90 TL

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