Hani hepsi sütten çıkma ak kaşıktı: Deniz Zeyrek butlan Özgür ekibine akıl verdi

Yeni parti çalışması hakkında yorum yapan Özel’e yakın fondaş gazeteci Deniz Zeyrek: “Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan gibi isimlerin yerinde olsam kenara çekilirim. 'Özgür Özel'in dostuyuz, arkadaşıyız. Madem bizi onun ayaklarına dolamaya çalışıyorlar, önünü açmak için kenara çekiliyoruz' derim. Bu, Özgür Özel'e çok büyük bir güç katar. Yeni hareketin de daha geniş katılımlı, devleti ve siyaseti bilen, donanımlı, deneyimli ve liyakatli yeni isimlerle yürümesi lazım” diyerek Özel’ yakın isimlerin tasfiye edilmesine ilişkin sinyal verdi.