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Hani hepsi sütten çıkma ak kaşıktı: Deniz Zeyrek butlan Özgür ekibine akıl verdi

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Hani hepsi sütten çıkma ak kaşıktı: Deniz Zeyrek butlan Özgür ekibine akıl verdi

CHP'li gazeteci Deniz Zeyrek partide yaşanan krizle ilgili olarak yaptığı açıklamada, iki ismin çekilmesi gerektiğini kaydetti.

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#1
Foto - Hani hepsi sütten çıkma ak kaşıktı: Deniz Zeyrek butlan Özgür ekibine akıl verdi

CHP’ye yakınlığı ile bilinen Deniz Zeyrek, partinin korsan genel başkanı Özgür Özel’in çevresindeki şaibeli kurultayın tartışmalı isimlerinden Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarı ve Umut Akdoğan gibi isimlerin çekilmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Hani hepsi sütten çıkma ak kaşıktı: Deniz Zeyrek butlan Özgür ekibine akıl verdi

İkiye ayrılan CHP’de yeni parti tartışmaları sürerken partiye yakınlığı ile bilinen fondaş gazeteci Deniz Zeyrek, Manisa Milletvekili Özgür Özel’e çevresine akıl vererek tasfiye sinyali verdi.

#3
Foto - Hani hepsi sütten çıkma ak kaşıktı: Deniz Zeyrek butlan Özgür ekibine akıl verdi

Özgür Özel’in butlan sayılan yönetiminde aktif yer alan bazı isimlerle yollarını ayırmaya başlayacağı belirtilirken, bunun ilk sinyallerinden biri bir Zeyrek’ten geldi.

#4
Foto - Hani hepsi sütten çıkma ak kaşıktı: Deniz Zeyrek butlan Özgür ekibine akıl verdi

Yeni parti çalışması hakkında yorum yapan Özel’e yakın fondaş gazeteci Deniz Zeyrek: “Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan gibi isimlerin yerinde olsam kenara çekilirim. 'Özgür Özel'in dostuyuz, arkadaşıyız. Madem bizi onun ayaklarına dolamaya çalışıyorlar, önünü açmak için kenara çekiliyoruz' derim. Bu, Özgür Özel'e çok büyük bir güç katar. Yeni hareketin de daha geniş katılımlı, devleti ve siyaseti bilen, donanımlı, deneyimli ve liyakatli yeni isimlerle yürümesi lazım” diyerek Özel’ yakın isimlerin tasfiye edilmesine ilişkin sinyal verdi.

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Yorumlar

Neron11

Peki bu olabilir mi, elbette hayır, çünkü hep beraber çaldılar, eğer biri dışarıda kalırsa lağım patlar pislikler ortaya saçılır ve ortada ne özgür kalır ne İmamoğlu.

Toprak

Özgür özel siyasetçi falan değil yaa siyasetçi bu kadar basit olmaz üç beş yaşında küçük çocuklar gibi ne ysptığını ne söylediğini bilmiyor işi gücü akıl almaz yalan iftira başka hiçbir şeyden haberi yok.
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