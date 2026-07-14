Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL “harçlık” vermişler
MASAK raporu, Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil ve Ahbap çalışanları arasındaki para ağını ortaya çıkardı. Aylık geliri 20 bin TL olan şüphelilerin hesaplarında 6.5 milyar liralık hareket tespit edildi. Çalışanlara ait hesapları Haluk Levent'in kullandığı ve transferleri de Levent'in yaptığı anlaşıldı. Hesaplardan dernek çalışanlarına gönderilen 16 milyon liranın açıklaması ise 'harçlık, borç, Ahbap.'