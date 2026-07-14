Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL “harçlık” vermişler

MASAK'ın mercek altına aldığı AHBAP Derneği ile organik bağı bulunan diğer şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacimleri de dikkat çekti. Müzisyen Alper Çelik, resmi beyanında aylık gelirinin sadece 20 bin TL olduğunu belirtti. Ancak MASAK, Çelik'in 2020-2024 yılları arasında 1.5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığını saptadı. * Alper Çelik'in hesaplarından ise D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon TL, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 68 milyon TL aktarıldığı tespit edildi. Paraların büyük bölümünün yasal bahis oyunlarında ve borsaya yönlendirildiği değerlendirmesine yer verildi.