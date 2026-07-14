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Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL "harçlık" vermişler

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Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL “harçlık” vermişler

MASAK raporu, Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil ve Ahbap çalışanları arasındaki para ağını ortaya çıkardı. Aylık geliri 20 bin TL olan şüphelilerin hesaplarında 6.5 milyar liralık hareket tespit edildi. Çalışanlara ait hesapları Haluk Levent'in kullandığı ve transferleri de Levent'in yaptığı anlaşıldı. Hesaplardan dernek çalışanlarına gönderilen 16 milyon liranın açıklaması ise 'harçlık, borç, Ahbap.'

#1
Foto - Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL "harçlık" vermişler

Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, milyarlarca liralık para ağını deşifre etti. MASAK raporunda, dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in, CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil ile dernek çalışanları arasındaki para trafiği tek tek anlatıldı. * Levent'in kardeşi Berkant Acil'in şahsi ve şirket hesaplarında, 2023-2025 yılları arasında 900 milyon TL'lik para hareketi saptandı.

#2
Foto - Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL "harçlık" vermişler

* Levent'in hesaplarını kullandığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, Berkant Acil'e ait 'Koşan Trade' şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı; rüşvet soruşturmasında Acil ile tutuklandığı ortaya çıktı. Rapora göre 10 Eylül 2024'te Acil'in hesabına yatırılan 1.5 milyon dolar, 1 gün sonra Kaya'nın hesabına aktarıldı. * Yeliz Kaya'nın, AHBAP'ta hiçbir resmi görevi bulunmadığı, buna rağmen dernek adına 2025'te 45, 2026'da ise 55 olmak üzere toplam 100 taşınmaz (arsa/konut) alım-satımı yaptığı tespit edildi.

#3
Foto - Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL "harçlık" vermişler

MASAK'ın mercek altına aldığı AHBAP Derneği ile organik bağı bulunan diğer şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacimleri de dikkat çekti. Müzisyen Alper Çelik, resmi beyanında aylık gelirinin sadece 20 bin TL olduğunu belirtti. Ancak MASAK, Çelik'in 2020-2024 yılları arasında 1.5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığını saptadı. * Alper Çelik'in hesaplarından ise D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon TL, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 68 milyon TL aktarıldığı tespit edildi. Paraların büyük bölümünün yasal bahis oyunlarında ve borsaya yönlendirildiği değerlendirmesine yer verildi.

#4
Foto - Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL "harçlık" vermişler

* Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay'ın hesaplarından 3 milyar TL, tur operatörü Emrah Gödeliner'in hesaplarından ise 2 milyar TL'lik para trafiği geçtiği belgelendi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı raporunda, Derneğin 2023-2025 arasında yurtdışından 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar bağış aldığı, ancak resmi makamlara bildirilmediği belirtildi. Levent'e yurtdışından gelen 60 milyon doların kaynağının araştırılması istendi.

#5
Foto - Ahbap vurgununda ortaya çıkan yeni gelişme herkesi dumura uğrattı! Çalışanlara 16 milyon TL "harçlık" vermişler

Raporda, üç hesabın Haluk Levent tarafından yönetildiği belirtildi. Bu hesaplardan dernek çalışanları, üyeleri ve yöneticilerine 16 milyon lira gönderildiği, para transferlerinin açıklama kısmına ise 'harçlık', 'borç', 'Ahbap' yazıldığı kaydedildi.

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