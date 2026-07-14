Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

İç pazarda fiyatlar almış başı­nı giderken dış ticarette ise fark­lı bir durum yaşanıyor. TÜİK’in Dış Ticaret İstatistiklerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye’den bir­çok ülkeye “Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (ilave şe­ker, tatlandırıcı katılmamış, lez­zetlendirilmemiş)” ve “Tabii mi­neral sular; karbonatlandırılmış (ilave şeker, tatlandırıcı katılma­mış, lezzetlendirilmemiş)” ürün kodları ile su ihraç edildi. İlk sınıf­ta yer alan düz katkısız su ihracatı miktarı 26 milyon litre olurken, 4,1 milyon dolar gelir elde edildi. Litre fiyatı ise 15 cent oldu. İkinci sınıftaki karbonatlı su ihracatı da 10 milyon litre oldu ve 7,4 milyon dolar gelir sağlandı. Litre fiyatı ise 74 cent olarak hesaplandı.