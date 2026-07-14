Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) verilerine bakıldığında toplam ambalajlı su sektörü ihracatının 2026 yılının ilk 5 ayında 122,3 milyon dolar olduğu görülüyor. Tabi mineral içme suları ihracatı aynı dönemde 207,3 bin ton ve 39,1 milyon dolar olurken, aromalı suların ihracatından 118,2 bin tonla, 83,1 milyon dolar gelir elde edildi. Aromalı su ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,39 artarken, sade su ihracatının yüzde 10,1 arttığı görüldü. Beş ayda 84,4 milyon dolarlık aromalı su ithal edildi. İthalat yüzde 17,2 arttı. Sade su ithalatı ise yüzde 57,3 azalarak 665 bin dolara geriledi. Su ticaretinden ilk 5 ayda 37,1 milyon dolar fazla verildi.