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Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

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Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

Türkiye'de su fiyatları sürekli artış gösterirken geri dönüşüm projesini fırsat bilen bazı marketler fahiş zamlara imza attı. Litresi 14 liraya çıkan suyu Türkiye çok düşük fiyatlara İngilizlere ihraç ediyor.

#1
Foto - Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

Dünya'da yer alan habere göre, perakende su fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Zin­cir marketlerde en uygun fiyatlı markaların 500 mili litre­lik şişe sularının fiyatı 6,95 liraya kadar yükseldi. Litre fiyatı da 13,9 liraya çıktı. Bazı markalar ise 1 lit­relik pet şişe suyu 22 ile 40 liraya satmaya başladı. Premium şişeler 50 liraya ulaştı. 5 litrelik damaca­na suların fiyatları ise markası­na göre, 36,5 liradan 75 liraya ka­dar çıkıyor. Buna göre damacana da litre başı fiyat en ucuz sularda 7,30 lira olurken, ne pahalılarda 15 liraya dayanıyor.

#2
Foto - Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

Gelişme üzerine Ticaret Ba­kanlığı hareket geçti. Bakanlık ambalajlı su başta olmak üzere, içecek ürünlerinde üretici, teda­rikçi ve perakende satış noktala­rına yönelik denetimler başlatıl­dığını duyurdu.

#3
Foto - Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

Bakanlık ekipleri de ayrıca, plastik, cam ve metal ambalaj­lı içeceklerde uygulanan depozi­to katılım payının güncellenme­si sonrasında haksız fiyat artışla­rının önüne geçilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Esnaf fiyatların daha da artabileceğini öne sürerken, sektör kaynakları plastik şişe maliyeti kaynaklı bir zam yapıldığını ifade ediyor.

#4
Foto - Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

İç pazarda fiyatlar almış başı­nı giderken dış ticarette ise fark­lı bir durum yaşanıyor. TÜİK’in Dış Ticaret İstatistiklerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye’den bir­çok ülkeye “Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (ilave şe­ker, tatlandırıcı katılmamış, lez­zetlendirilmemiş)” ve “Tabii mi­neral sular; karbonatlandırılmış (ilave şeker, tatlandırıcı katılma­mış, lezzetlendirilmemiş)” ürün kodları ile su ihraç edildi. İlk sınıf­ta yer alan düz katkısız su ihracatı miktarı 26 milyon litre olurken, 4,1 milyon dolar gelir elde edildi. Litre fiyatı ise 15 cent oldu. İkinci sınıftaki karbonatlı su ihracatı da 10 milyon litre oldu ve 7,4 milyon dolar gelir sağlandı. Litre fiyatı ise 74 cent olarak hesaplandı.

#5
Foto - Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

Ülkeler özelinde bakıldığında en çok katkısız su ihracatı litre­si 12 centten 17,8 milyon litre ile İngiltere’ye yapıldı ve 2,2 milyon dolar gelir yazıldı. İngiltere’ye ih­raç edilen suyun litresi güncel do­lar kurundan 5,85 TL oldu. Bu ül­keyi yaklaşık 3,7 milyon litre ile Almanya takip etti. Almanya’ya suyun litresi ise 16 centten ihraç edildi. Karbonatlandırılmış sula­ra baktığımızda ihracatta 1,6 mil­yon litre ile Almanya ilk sırada, KKTC’yi ayrı tuttuğumuzda, 1,2 milyon litre Ürdün ikinci sırada yer aldı. Almanya’ya karbonatlı suyun (soda) litresi 74 cente, Ür­dün’e de 82 centte satıldı.

#6
Foto - Çıldırmamak elde değil: Vatandaşa 14 liradan satılan su İngilizlere bakın kaç paradan satılıyor

Türkiye Gıda ve İçecek Sana­yii Dernekleri Federasyonu (TG­DF) verilerine bakıldığında top­lam ambalajlı su sektörü ihracatı­nın 2026 yılının ilk 5 ayında 122,3 milyon dolar olduğu görülüyor. Tabi mineral içme suları ihraca­tı aynı dönemde 207,3 bin ton ve 39,1 milyon dolar olurken, aroma­lı suların ihracatından 118,2 bin tonla, 83,1 milyon dolar gelir elde edildi. Aromalı su ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,39 artarken, sade su ihracatının yüzde 10,1 arttığı görüldü. Beş ay­da 84,4 milyon dolarlık aromalı su ithal edildi. İthalat yüzde 17,2 art­tı. Sade su ithalatı ise yüzde 57,3 azalarak 665 bin dolara geriledi. Su ticaretinden ilk 5 ayda 37,1 mil­yon dolar fazla verildi.

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