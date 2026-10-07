Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'yi geleceğe taşıyacak hamleyi açıkladı

Türkiye’nin potansiyeline ve sunduğu fırsatlara inanan, güvenen, yatırımlarını bu anlayışla Türkiye’de konumlandıranların her daim kazançlı çıkacaklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: "Türkiye geniş iç pazarı ve güçlü tedarik ağlarıyla yatırımcılar için güvenli limandır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin geleceğine güvenen, yatırım yapan, üreten ve değer katan herkesin her daim yanındayız. Bakınız sadece yatırım teşviklerimizle 26 trilyon liralık 126 bin yatırımın ve 4 milyon nitelikli istihdamın önünü açtık. Proje bazlı devlet teşvikleriyle savunma sanayii, sağlık endüstrisi, petrokimya, güneş hücresi gibi katma değerli alanlarda 51,7 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip 83 projeyi destekledik. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla yatırımın, istihdamın, üretimin ve ihracatın önünü açmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin yolu açık, geleceği parlaktır. Türkiye’nin önceliği yatırımdır, üretimdir. Bizi geleceğe taşıyacak olan Milli Teknoloji Hamlesidir. Küresel konumumuzu güçlendirecek olan lojistik altyapımızdır. Etki gücümüzü artıracak olan uluslararası yatırımlardan ve ticaretten alacağımız daha fazla paydır. Rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlayacak olan çalışkan, nitelikli, yetkin insan kıymetidir. Hızlanmamızı temin edecek olan dijital dönüşümdür, yapay zekadır. Yükselmemiz için gerekli olan daha fazla Ar-Ge ve inovasyondur. Vazifemiz, bu başlıklara yönelik gayretlerimizi artırmak, ülkemizin imkan ve kabiliyetlerini bu amaçlara yönlendirmek için azimle çalışmaya devam etmektir." Programa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile davetliler katıldı.