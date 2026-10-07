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İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İstanbul’da sağanak yağışlarla yüzde 39,4’e kadar yükselen baraj doluluk oranı tekrar düşüşe geçti.

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Foto - İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İstanbul’da günlerdir etkili olan yağışlar barajlara sınırlı katkı sağladı.

#2
Foto - İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 38,81 olarak kayıtlara geçti. Yağışlı günler boyunca az da olsa yükselen oranlar yüzde 39,4 olmuştu. İstanbul’un kuzeyinde bulunan ve adeta kuruyan Papuçdere baraj gölü havzasında doluluk oranının yüzde 2,55, Kazandere Baraj gölünde ise yüzde 9,35’e kadar gerilediği görüldü.

#3
Foto - İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İstanbul’da yağışların ardından baraj göllerindeki su seviyesi beklenenin gerisinde kaldı. Yağışlar sırasında yüzde 39,4’e kadar yükselen baraj doluluk oranları düşüşe geçti. İstanbul’da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 38,81 olarak ölçüldü. Bir yıl önce bugün İstanbul’un barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 26,65’ti. 2023 yılında yüzde 23,22, 2024 yılında ortalama doluluk oranı yüzde 36.76 olarak kayıtlara geçmişti.

#4
Foto - İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İstanbul’un önemli barajlarından Alibeyköy Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 35,15 olarak ölçüldü. Baraj gölü havzasında birçok alanın halen çorak durumda olduğu görülürken, bu değerin yine de geçtiğimiz yıllarda ölçülen değerlerden yüksek olduğu belirtildi. Geçen yıl aynı baraj gölü havzasında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 15,71 olarak ölçülmüştü.

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Foto - İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İstanbul’un kuzey ilçelerinde bulunan Papuçdere ve Kazandere barajları ise yağışlı günlerin ardından adeta kurumaya yüz tuttu. Papuçtere barajında doluluk oranı yüzde 2,55, Kazandere barajında ise bu oran yüzde 9,35 olarak ölçüldü. İstanbul’un doluluk oranı en yüksek barajı ise, yüzde 83.,98 ile Elmalı baraj gölü havzası oldu.(DHA)

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Foto - İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İstanbul Barajlarındaki son doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti: Ömerli Barajı yüzde 56.16, Darlık Barajı yüzde 60.77, Elmalı Barajı yüzde 83.98, Terkos Barajı yüzde 31.31, Alibeyköy Barajı yüzde 35.15, Büyükçekmece yüzde 26.04, Sazlıdere Barajı yüzde 20.31, Istrancalar Barajı yüzde 17.63, Kazandere Barajı yüzde 9.35, Papuçdere Barajı yüzde 2.55

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