İstanbulluları korkutan tablo! Yağmur yetmedi, barajlarda düşüş başladı

İstanbul’un önemli barajlarından Alibeyköy Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 35,15 olarak ölçüldü. Baraj gölü havzasında birçok alanın halen çorak durumda olduğu görülürken, bu değerin yine de geçtiğimiz yıllarda ölçülen değerlerden yüksek olduğu belirtildi. Geçen yıl aynı baraj gölü havzasında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 15,71 olarak ölçülmüştü.