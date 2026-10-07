Şimdi de vicdani retçiler dert oldu: 12 bin 102 kişi başvuru yaptı!

Alman Yayıncılar Ağının (RND) Federal Aile ve Sivil İşler Dairesinin sözcüsüne dayandırdığı habere göre, ocak-haziran döneminde 5 bin 862 kişi vicdani ret başvurusunda bulundu. Ülkede, ocak-ağustos döneminde 12 bin 102 kişi vicdani ret başvurusu yaptı. Böylelikle, yılın ilk 8 ayındaki başvuru sayısı şimdiden 2025 yılının tamamında Dairenin kaydettiği 3 bin 879 başvurunun üç katından fazla oldu. 2024'te ise 2 bin 249 kişi söz konusu başvuruda bulundu.