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Dağ fındığını toplayanlar yaşlandı! 100 yıllık lezzet yok olmak üzere

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Dağ fındığını toplayanlar yaşlandı! 100 yıllık lezzet yok olmak üzere

Bolu’nun coğrafi işaretli dağ fındığı şekerinin üretimi ham madde temininde yaşanan güçlük nedeniyle azalıyor.

#1
Foto - Dağ fındığını toplayanlar yaşlandı! 100 yıllık lezzet yok olmak üzere

Bolu’nun kuzeyindeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen yabani fındık, kentin geleneksel lezzetlerinden Bolu Dağ fındığı şekerinin ham maddesini oluşturuyor. Merkeze bağlı Merkeşler köyü ve çevresindeki dağ fındıkları koruma altında tutuluyor. Doğal ortamında kendiliğinden yetişen fındık ağaçlarının bazıları asırlık yaşlara ulaşırken, boyları 30-40 metreyi bulabiliyor. Ormandaki fındıklar, ağaçların bakımını üstlenen aileler tarafından toplanıp ekonomiye kazandırılıyor.

#2
Foto - Dağ fındığını toplayanlar yaşlandı! 100 yıllık lezzet yok olmak üzere

Merkeşler Köyü Muhtarı Fikret Erdoğan, "Bolu fındığı sadece bu havzada, Değirmenbeli, Merkeşler ve Avşar tarafında yetişiyor. Kendiliğinden yetişen bir fındık. Ağaçlar koruma altında, kesilmiyor. Dökülen fındıklardan genç fidanlar da kendiliğinden yetişiyor. Köylü için de gelir kaynağı. Kabuklu olarak kilosu 300-350 lira civarında satılıyor" dedi.

#3
Foto - Dağ fındığını toplayanlar yaşlandı! 100 yıllık lezzet yok olmak üzere

Dağlardan toplanan fındıklar, şekere dönüşmek için uzun ve zahmetli bir süreçten geçiyor. Toplanan fındıklar ilk olarak kurutuluyor. Ardından alttan ısıtılan tamburlara alınarak yaklaşık 4 saat boyunca özel olarak hazırlanan şerbetle birleştiriliyor. Üretim sırasında yaklaşık 5 dakikada bir fındıkların üzerine şerbet ilave ediliyor. Saatler süren işlemin ardından Bolu'nun geleneksel fındık şekeri ortaya çıkıyor.

#4
Foto - Dağ fındığını toplayanlar yaşlandı! 100 yıllık lezzet yok olmak üzere

Bolu'da yaklaşık 100 yıldır fındık şekeri üreten ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi Meral Gerede, üretim geleneğini sürdürüyor. Fındık şekerinin aile büyükleri tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Gerede, "Fındık şekerini yaklaşık 100 senedir yapıyoruz. Dedemiz, fındığı görünce bunu değerlendirmeyi düşünmüş. Badem şekeri nasıl yapılıyorsa fındığı da o şekilde değerlendirmişler. Bolulular ve şehir dışından gelenler, özellikle hafta sonları fındık şekerine yoğun ilgi gösteriyor. Coğrafi işaret almamız da bunda büyük etken oldu" dedi. Üretimin gelecek kuşaklarda da sürmesini istediğini belirten Gerede, "Benim oğlum da devam ettireceğini söylüyor. Bu artık Bolu tarihi. Biz de bu tarihin bir parçası olduk" diye konuştu.

#5
Foto - Dağ fındığını toplayanlar yaşlandı! 100 yıllık lezzet yok olmak üzere

Son yıllarda Bolu Dağ fındığının temininde sıkıntı yaşandığını belirten Gerede, "Fındığı kırıp getirenlerin yaş ortalaması oldukça yükseldi. Onlar da artık zorlanıyor. Devlet bu işe el atabilir. Bu fındıkla ilgili bir kooperatif kurulabilir" dedi. Coğrafi işaretli Bolu Dağ fındığı şekeri, kentte özellikle ziyaretlerde hediyelik olarak tercih edilirken, Bolu'ya gelen turistlerden de ilgi görüyor. Dağ fındığının temininde yaşanan güçlük ise yaklaşık 1 asırdır devam eden geleneksel üretimin geleceğini etkiliyor.

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