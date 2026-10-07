İşgalci alçaklar ölülere bile düşman! Cenazeler bile çıkarılamıyor: Gazze’de 8 yıl sürecek bir insanlık dramı

ATEŞTEN İLAN EDİLDİĞİNDE YAKLAŞIK 14 BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDAYDI: Basal, Gazze'de ateşkes ilan edildiği dönemde yaklaşık 14 bin kişinin yıkılan binaların enkazı altında bulunduğunu dile getirerek, bazı ailelerin ekipleri beklemeyip kendi imkanlarıyla enkazları kazdığını ve cenazelerini çıkardığını söyledi. Sivil Savunma ekiplerinin ateşkes ilanından bu yana geçen yaklaşık bir yılda 1000 kişinin cenazesini çıkardığını belirten Basal, bugün halen yaklaşık 8 bin kişinin enkaz altında olduğunu ifade etti ve şunları aktardı: "Bir yılda 1000 cenaze çıkarıyoruz. 8 bin kişi için aynı şekilde devam edersek yaklaşık 8 yıla ihtiyacımız var." Ancak ekipman sağlanması durumunda bu sürenin önemli ölçüde kısalacağını dile getiren Basal, "10 iş makinesi, 10 kepçe ve enkaz taşımak için 30 araç temin edilirse belki bir yılda, en fazla iki yılda enkaz altındakilerin tamamına ulaşabilirdik." dedi.