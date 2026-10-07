İşgalci alçaklar ölülere bile düşman! Cenazeler bile çıkarılamıyor: Gazze’de 8 yıl sürecek bir insanlık dramı
Siyonist rejimin 3 yıldır sürdürdüğü barbar soykırımın Gazze'de bıraktığı yıkım boyutu her geçen gün derinleşirken, Sivil Savunma Teşkilatı'ndan vicdanları kanatan bir açıklama geldi. Teşkilat Sözcüsü Mahmud Basal, araç ve imkanların yüzde 90'ının tahrip edildiğini belirterek, işgalcilerin iş makinelerinin geçişine izin vermemesi nedeniyle enkaz altında kalan yaklaşık 8 bin kişinin naaşını çıkarmanın mevcut imkansızlıklarla tam 8 yıl süreceğini duyurdu.