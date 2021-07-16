Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında geliştirildi! Elektrikli otobüs o şehrimize hizmet edecek

Törende konuşan Varank; yeni, çevreci elektrikli otobüs projesini hayata geçirecek Samsun Büyükşehir Belediyesinin bu yatırımla şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde yeni bir devir başlatacağına dikkati çekti. Son dönemdeki gelişmelerin yerli teknolojilere sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Varank, bu kapsamda "Mili Teknoloji Hamlesi" ışığında ülkenin küresel rekabet gücünü artıracak önemli atılımlar yaptıklarını anlattı. Varank, son 19 yılda kurdukları üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, AR-GE ve tasarım merkezleri gibi yapılarla neredeyse sıfırdan bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini vurgulayarak bu çerçevede geliştirdikleri uygulamalardan söz etti. Bu kapsamdaki Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın üretimde yapısal dönüşüm çağrısına 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabileceğini hatırlatan Varank, yakın zamanda da sağlık ve kimya ürünleriyle dijital dönüşüm çağrılarını başvuruya açacaklarını bildirdi. Varank, "Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemleri Destek Çağrısı" adını verdikleri yeni bir programı da başlattıklarına değinerek, "Kaynak yönetim sistemi yazılımları, savunma sanayi başta olmak üzere, tüm firmalarımız için bilgi güvenliği noktasında ciddi üzerinde durulması gereken bir husus. Burada özellikle savunma sanayinin dışa bağımlığını ortadan kaldırmak için yerli kurumsal kaynak yönetim sistemlerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Programa ciddi bütçe ayırdık, 25 milyon liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi. Kamu alımlarının yerlileşme için önemli bir kaldıraç rolü oynayabileceğine işaret eden Varank, devletlerin AR-GE'yi ve yerli üretimi desteklemek için kamu alımlarını bir politika aracı olarak kullandıklarının altını çizdi. Varank, bu kapsamda gerekli stratejileri oluşturduklarını ve kamu alımlarını Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) ile sıfırdan tasarladıklarına dikkati çekerek, "Kamu alımlarında idareleri, yerlileşme, yenilikçilik ve teknoloji transferi için bir parça zorluyoruz. SİP ile yapılan ihalelerde idarelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler hazır bir ürün veya hizmet olarak alınmıyor. Onun yerine çözümler, AR-GE, tasarım, üretim, entegrasyon, test, sertifikasyon gibi süreçlerden geçerek geliştiriliyor. İhale boyunca Bakanlığımız tüm süreçlerin içinde yer alıyor. Projeye yönelik yerlileşme hedeflerini biz belirliyoruz. Böylece yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.