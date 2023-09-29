Sanayi Bakanı Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursu müjdesi geldi...

TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün coşkusu yaşanıyor. TEKNOFEST'e katılım gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TÜBİTAK bursları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Kacır’ın açıklamaları şu şekilde: "Muazzam bir kalabalık var. Ege’nin farklı şehirlerimizden on binlerce misafirimizi bugün bir kez daha TEKNOFEST’te ağırlayacağız. TEKNOFEST 2018’den bu yana milletimiz tarafından güçlü şekilde sahiplenildi.