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Sanayi Bakanı Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursu müjdesi geldi...

2023-09-29 13:58:16
Sanayi Bakanı Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursu müjdesi geldi...

TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün coşkusu yaşanıyor. TEKNOFEST'e katılım gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TÜBİTAK bursları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Kacır’ın açıklamaları şu şekilde: "Muazzam bir kalabalık var. Ege’nin farklı şehirlerimizden on binlerce misafirimizi bugün bir kez daha TEKNOFEST’te ağırlayacağız. TEKNOFEST 2018’den bu yana milletimiz tarafından güçlü şekilde sahiplenildi.

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Foto - Sanayi Bakanı Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursu müjdesi geldi...

Kendi mühendislerinin, bilim insanlarının geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerine sahip çıktı. Biz de her yıl milli teknoloji hamlesi eserlerini milletimizle buluşturmanın iftiharını yaşadık. Biz de bu coşkuyu Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz.

#2
Foto - Sanayi Bakanı Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursu müjdesi geldi...

Bugün biraz önce gençlere yönelik burs programında yeni çağrıları ilan ettik. Biz TÜBİTAK eliyle gençlerin erken yaştan itibaren araştırma sürecine dahil olmalarını arzu ediyoruz."

#3
Foto - Sanayi Bakanı Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursu müjdesi geldi...

TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirdiği sırada TÜBİTAK bursları ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın açıklamaları şu şekilde: “Bugün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğum bir haber var. Uluslararası lider araştırmacılar ve uluslararası genç araştırmacılar burs programlarımız kapsamında vermekte olduğumuz aylık burs tutarını güncelleme kararı aldık.

#4
Foto - Sanayi Bakanı Kacır duyurdu! TÜBİTAK bursu müjdesi geldi...

Kacır, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nda proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarını 46 bin 310 liradan 90 bin liraya çıkardık. Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nda ise bu tutarı 36 bin 385 liradan 70 bin liraya güncelledik" dedi.

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