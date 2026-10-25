Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gençlere örnek olacak sözler!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, anne ve babası ile ilgili gençlere örnek olacak ifadeler kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, anne ve babası ile ilgili gençlere örnek olacak ifadeler kullandı.
A Haber'de yayınlanan "Benim Annem, Benim Babam" programının ilk konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukluk yıllarını ve ailesine ilişkin anılarını anlattı.
"BABA BENİM İÇİN FEDAKARLIK SEMBOLÜ" - Babasının hayatı boyunca büyük bir özveri gösterdiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Baba benim için bir fedakârlık sembolü. Baba dendiğinde kendi hayatını, kendi özel hayatını, kendi emeğini ikinci plana atan fedakâr insan demek. Ben hep baba dendiğinde kendi babamın bizim için yaptığı fedakârlıkları hatırlarım. Babamın sevgisinden hayatım boyunca hiç tereddüdüm olmadı. Babamın beni çok sevdiğini, fikrime saygı duyduğunu o bana hep hissettirdi. Hem şefkatini hem saygısını sürekli hissettirdi" ifadelerini kullandı. Babasının emekçi kimliğine ve yorulmak bilmeyen azmine değinen Tekin, "Babam işçi emeklisi. Bizlerin yetişmesi için sekiz saat ÇAYKUR'da mesai yapıyordu. Mesai çıkışı Rize'de narenciye fidan bahçesinde aşı yapardı. Binlerce fidan üretip satardı. Babamı öyle gördükçe çok etkilenirdim. Hiç emeğine acımazdı, bir şey söylediğimizde ikiletmezdi" dedi.
"HAYATIMDA TANIDIĞIM EN SABIRLI İNSANDI" - Babasının eğitime büyük kıymet verdiğini belirten Bakan Tekin, "Babam askerdeyken yazıcıymış, el yazısı inanılmaz düzgündü. Boş kaldığında kâğıtlara sürekli bir şeyler yazardı. Bir ilkokul mezununun o kadar güzel yazı yazması ve imlasının kusursuz olması beni çok etkilerdi. Babam her gün eve Tercüman gazetesi getirirdi. Akşam otururken televizyon da yoktu tabii, en büyük eğlencemiz babamla beraber Tercüman gazetesindeki bulmacayı çözmekti. Her akşam fırsat buldukça çözerdik. Ayrıca bize Tercüman Çocuk dergisi alırdı, abone olurduk" dedi. Babasının sabırlı ve anlayışlı bir insan olduğunu aktaran Bakan Tekin, "Hayatta tanıdığım en sabırlı insandı. İbadetinde, işinde asla acelecilik yapmaz, sabırla hareket ederdi. Bize kötü bir söz söylediğini bile hiç hatırlamam" dedi. Gençlere ve yeni evlenen çiftlere tavsiyede bulunan Tekin, "Babalar baba gibi yetişmeli, baba gibi anlayışlı olmalı. Ben babamı kendime rakip olarak aldım. Babamın çocukları için yaptığı fedakârlıktan daha fazlasını yapmak, onun harcadığı emekten daha fazlasını sarf etmek ve ülkeme milletime faydalı evlatlar yetiştirmek benim hayat düsturum oldu. Yeni evlenen çiftlere de bunu tavsiye ediyorum; anne ve babanızı kendinize rakip olarak görün ve onları geçmeye çalışın" şeklinde konuştu. İmam hatip lisesi yıllarında camide mevlit ve aşr-ı şerif okuduğu anı hatırlatan Tekin, "Cemaatin takdirinden sonra babam bana sarılarak o mutluluğunu, sevincini ifade etmişti. O anı hiç unutmuyorum" diye konuştu.
"ANNEM HER ŞEYE KOL KANAT GEREN BİR KARAKTERDİR" - Annesinin fedakâr ve şefkatli yapısını anlatan Bakan Tekin, "Anne benim için her şeye kol kanat geren, anaç bir karakter. Karikatürize edilen tavuğun civcivlerini kanatları altına alması gibi ben annemi hep öyle anımsıyorum. Hasta olacağımızı, düşeceğimizi hisseder; içgüdüsel bir bağı vardı. Annem okuma yazmayı sonradan öğrenmesine rağmen benim için bir bilgedir. Yaşadığımız ekonomik zorluklar sebebiyle çocuklarının kurtuluşunu okumakta gördüğü için bize sürekli 'Ders çalışın' derdi. Hâlâ latife yaparız, 'Ders çalışalım mı?' diye sorarım" dedi.
"ANNEMİN SESİNİ DUYMAK BANA FERAHLIK VERİR" Geleneksel değerlere ve aile bağlarına büyük önem verdiğini belirten Tekin, "Her sabah gün başlamadan sırayla bir gün annemi, bir gün babamı mutlaka ararım. Yurt içinde ya da yurt dışında nerede olursam olayım sabah 8 ile 10 arasında onları aramak benim için vazgeçilmezdir. Annemin sesini duymak benim için büyük bir ferahlık vesilesidir. Yanlarına gittiğimde ellerini öpmek benim için gelenektir ve çocuklarıma da bunu öğütlüyorum" ifadelerini kullandı. Annesinin ailesinin 93 Harbi döneminde Erzurum'dan göç hikâyelerini dinlerken gözyaşlarını tutamadığını belirten Tekin, "Annem çok yufka yüreklidir, çaktırmadan ağladığını çok hatırlıyorum. Aynı zamanda kendi sağlığını hep ikinci plana atar, doktora gitmeyi erteler ve tarlada bağda çalışmaya devam ederdi" dedi. Kendi karakterinde her iki ebeveyninden de izler taşıdığını söyleyen Tekin, "Sabırsızlığım ve fedakârlığım anneme benzer. İkisinden de örnek aldığım, ikisini mezcettiğim bir karakter inşa etmeye çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.
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