Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gençlere örnek olacak sözler!

"HAYATIMDA TANIDIĞIM EN SABIRLI İNSANDI" - Babasının eğitime büyük kıymet verdiğini belirten Bakan Tekin, "Babam askerdeyken yazıcıymış, el yazısı inanılmaz düzgündü. Boş kaldığında kâğıtlara sürekli bir şeyler yazardı. Bir ilkokul mezununun o kadar güzel yazı yazması ve imlasının kusursuz olması beni çok etkilerdi. Babam her gün eve Tercüman gazetesi getirirdi. Akşam otururken televizyon da yoktu tabii, en büyük eğlencemiz babamla beraber Tercüman gazetesindeki bulmacayı çözmekti. Her akşam fırsat buldukça çözerdik. Ayrıca bize Tercüman Çocuk dergisi alırdı, abone olurduk" dedi. Babasının sabırlı ve anlayışlı bir insan olduğunu aktaran Bakan Tekin, "Hayatta tanıdığım en sabırlı insandı. İbadetinde, işinde asla acelecilik yapmaz, sabırla hareket ederdi. Bize kötü bir söz söylediğini bile hiç hatırlamam" dedi. Gençlere ve yeni evlenen çiftlere tavsiyede bulunan Tekin, "Babalar baba gibi yetişmeli, baba gibi anlayışlı olmalı. Ben babamı kendime rakip olarak aldım. Babamın çocukları için yaptığı fedakârlıktan daha fazlasını yapmak, onun harcadığı emekten daha fazlasını sarf etmek ve ülkeme milletime faydalı evlatlar yetiştirmek benim hayat düsturum oldu. Yeni evlenen çiftlere de bunu tavsiye ediyorum; anne ve babanızı kendinize rakip olarak görün ve onları geçmeye çalışın" şeklinde konuştu. İmam hatip lisesi yıllarında camide mevlit ve aşr-ı şerif okuduğu anı hatırlatan Tekin, "Cemaatin takdirinden sonra babam bana sarılarak o mutluluğunu, sevincini ifade etmişti. O anı hiç unutmuyorum" diye konuştu.