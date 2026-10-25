600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

YEGÂNE KRİTERİMİZ, KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHI Bakan Işıkhan, “Türkiye olarak sendikacılık alanında özellikle son çeyrek asırda katettiğimiz mesafeyi bugünlere ulaştıran, kamu-sivil toplum iş birliği, ortak hareket kültürü ve sosyal diyalog anlayışımız olmuştur. Bu yapı, aynı zamanda çalışanlarımızın haklarını koruyan ve geliştiren söz konusu toplu sözleşme kültürünün de en büyük itici gücü olmuştur. 2017 yılında temellerini attığımız kamuda toplu sözleşme süreci, her yeni dönemde çeşitlenen ihtiyaçlar, oluşan şartlar ve içerisinde bulunduğumuz pek çok etkene bağlı olarak elbette değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Ancak zaman ve koşullar ne olursa olsun değişmeyen yegâne kriterimiz, kamu çalışanlarımızın refahıdır.” dedi.