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600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

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600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya’nın Kemer ilçesinde Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından düzenlenen genişletilmiş panelde 600 bin kamu çalışanını ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu.

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Foto - 600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

Çalışanların refahının hükümetin yegâne kriteri olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, kamu işçisinin hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

#2
Foto - 600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya’nın Kemer ilçesinde Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından düzenlenen ‘Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Kamu Çerçeve Protokolü ve Toplu İş Sözleşmesi Sistemi: Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli’ne katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, koşullar ne olursa olsun kamu çalışanlarının refahını istediklerini söyledi.

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Foto - 600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

YEGÂNE KRİTERİMİZ, KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHI Bakan Işıkhan, “Türkiye olarak sendikacılık alanında özellikle son çeyrek asırda katettiğimiz mesafeyi bugünlere ulaştıran, kamu-sivil toplum iş birliği, ortak hareket kültürü ve sosyal diyalog anlayışımız olmuştur. Bu yapı, aynı zamanda çalışanlarımızın haklarını koruyan ve geliştiren söz konusu toplu sözleşme kültürünün de en büyük itici gücü olmuştur. 2017 yılında temellerini attığımız kamuda toplu sözleşme süreci, her yeni dönemde çeşitlenen ihtiyaçlar, oluşan şartlar ve içerisinde bulunduğumuz pek çok etkene bağlı olarak elbette değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Ancak zaman ve koşullar ne olursa olsun değişmeyen yegâne kriterimiz, kamu çalışanlarımızın refahıdır.” dedi.

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Foto - 600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

SOSYAL VE MALİ HAKLAR KONUSUNDA PEK ÇOK KAZANIM ELDE ETTİK Çalışanların hakkını gözetmeye devam edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, “Bildiğiniz gibi yaklaşık 600 bin kamu işçimizi ilgilendiren 2025-2026 yılı dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü, sosyal taraflarımızla yürüttüğümüz müzakereler neticesinde imzaladık. Bugüne kadar kamu çalışanlarımızın, özellikle sosyal ve mali hakları konusunda pek çok kazanım elde ettik. Bu protokolle aylık brüt taban ücretini 42 bin liraya yükselttik. Taban ücreti üzerinde kalan çalışanlarımıza da seyyanen artışlar sağladık. Ayrıca 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 54, ikinci 6 ayında seyyanen artışa ilave yüzde 11, 2026 yılı için sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 6 oranında ücret artışları öngörerek enflasyon farkına ilişkin düzenlemelerle çalışanlarımızın ücretlerini fiyat artışlarına karşı desteklemeyi amaçladık. Hastanelerimizde, bakım merkezlerimizde ve sosyal hizmet kuruluşlarımızda büyük bir özveriyle görev yapan çalışanlarımızın emeği, güçlü bir sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisidir.” diye konuştu.

#5
Foto - 600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

SİZLERİN HUZURU BİZLERİN DE HUZURUDUR Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Bakan Işıkhan, “Uzun yıllar sosyal hizmetler alanında çalışmış akademisyen bir kardeşiniz olarak özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini yakından biliyorum. Bu kapsamda, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elimden gelen desteği vereceğimi bilmenizi isterim. Kamu-özel fark etmeksizin tüm çalışanlarımız için sizler için de en iyi çalışma koşullarını sağlamak, hükümet olarak bizim en büyük hedefimiz ve en büyük arzumuz. Mesleğinizi huzurla icra edebilmeniz, hem ruhsal hem de bedensel anlamda daha müreffeh bir çalışma ortamına kavuşabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sağlık ve sosyal hizmet camiası olarak sizlerin huzuru bizlerin de huzurudur.” dedi.

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Foto - 600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

EN MAKUL ÇÖZÜMLERİ BİRLİKTE GELİŞTİRECEĞİZ 86 milyon vatandaşın tamamını aynı ailenin birer ferdi olarak gördüklerini söyleyen Bakan Işıkhan, “2027-2028 yılları için Çerçeve Protokolü’ne yine inşallah sizlerle birlikte imza atacağız. Çalışma hayatının tüm tarafları olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki sözleşmelerde de emeği, alın terini önceleyen, kamu yararını gözeten ortak bir zeminde buluşacağımıza da yürekten inanıyorum. Devlet olarak bilhassa çalışma hayatında, hangi kimlik ve görevde olursa olsun, 86 milyon vatandaşımızın tamamını aynı ailenin birer ferdi olarak değerlendiriyoruz. Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan tüm çalışanlarımızın haklarını korumaya, gözetmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir kamu çalışanımızı ve işçimizi mağdur etmeyeceğiz. Millete hizmetle görevli kamunun genel menfaatini sekteye uğratmayacak en makul çözümleri birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. Emekçilerimizin temsilcisi sendikalarımızın taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın ve akademi camiamızın görüşlerini rehber edinmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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