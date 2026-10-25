600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması

SİZLERİN HUZURU BİZLERİN DE HUZURUDUR Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Bakan Işıkhan, “Uzun yıllar sosyal hizmetler alanında çalışmış akademisyen bir kardeşiniz olarak özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini yakından biliyorum. Bu kapsamda, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elimden gelen desteği vereceğimi bilmenizi isterim. Kamu-özel fark etmeksizin tüm çalışanlarımız için sizler için de en iyi çalışma koşullarını sağlamak, hükümet olarak bizim en büyük hedefimiz ve en büyük arzumuz. Mesleğinizi huzurla icra edebilmeniz, hem ruhsal hem de bedensel anlamda daha müreffeh bir çalışma ortamına kavuşabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sağlık ve sosyal hizmet camiası olarak sizlerin huzuru bizlerin de huzurudur.” dedi.