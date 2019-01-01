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Samsun'un saklı cenneti: Ayvacık

  • Samsun kent merkezine yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvacık ilçesi yerleşim bakımından İsviçre’de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos’a benzetiliyor.

  • Fındık bahçelerinin arasında bulunan Ayvacık, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

  • Samsun'un 382 kilometrekarelik yüzölçümüyle en küçük ilçelerden olan ve 21 bin 847 nüfusu bulunan saklı güzellik Ayvacık, Canik Dağları'nın kuzey eteklerinde çam ağaçlarıyla kaplı bir bölgede yer alıyor.

  • Baraj gölünde bulunan Kirazlık ve Zevgar adaları, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

  • Su sporları, doğa yürüyüşleri ve birbirinden güzel yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan ilçe, "Samsun’un saklı cenneti" olarak adlandırılıyor.

  • Ayvacık’ın büyük bölümü ormanlık alandan oluşan çam ağaçlarıyla kaplı piknik ve mesire yeri olarak biliniyor.

  • Suat Uğurlu Baraj Gölü üzerinde bulunan ve "Zevgar Adası" olarak da bilinen Kirazlık Adası apayrı bir güzellik oluşturuyor.

  • Yabani hayvanların bulunduğu eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapan ada ilçeye gelen turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

  • Doğa tutkunları için sayısız aktivite olanaklarının bulunduğu Ayvacık’ta, Örencik Mahallesi’nde bulunan yüksek alanlar yamaç paraşütü için oldukça elverişli.

  • Muhteşem göl manzarasına değişik açılardan bakabileceğiniz yamaç paraşütünün haricinde, her yıl Yeşilpınar Şelalesi’nde doğa severler tarafından geniş katılımlı doğa yürüyüşleri düzenleniyor.

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