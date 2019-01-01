Samsun'un saklı cenneti: Ayvacık

Samsun kent merkezine yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvacık ilçesi yerleşim bakımından İsviçre’de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos’a benzetiliyor.
Fındık bahçelerinin arasında bulunan Ayvacık, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırıyor.
Samsun'un 382 kilometrekarelik yüzölçümüyle en küçük ilçelerden olan ve 21 bin 847 nüfusu bulunan saklı güzellik Ayvacık, Canik Dağları'nın kuzey eteklerinde çam ağaçlarıyla kaplı bir bölgede yer alıyor.
Baraj gölünde bulunan Kirazlık ve Zevgar adaları, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.
Su sporları, doğa yürüyüşleri ve birbirinden güzel yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan ilçe, "Samsun’un saklı cenneti" olarak adlandırılıyor.
Ayvacık’ın büyük bölümü ormanlık alandan oluşan çam ağaçlarıyla kaplı piknik ve mesire yeri olarak biliniyor.
Suat Uğurlu Baraj Gölü üzerinde bulunan ve "Zevgar Adası" olarak da bilinen Kirazlık Adası apayrı bir güzellik oluşturuyor.
Yabani hayvanların bulunduğu eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapan ada ilçeye gelen turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.
Doğa tutkunları için sayısız aktivite olanaklarının bulunduğu Ayvacık’ta, Örencik Mahallesi’nde bulunan yüksek alanlar yamaç paraşütü için oldukça elverişli.
Muhteşem göl manzarasına değişik açılardan bakabileceğiniz yamaç paraşütünün haricinde, her yıl Yeşilpınar Şelalesi’nde doğa severler tarafından geniş katılımlı doğa yürüyüşleri düzenleniyor.