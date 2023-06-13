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Türkiye
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Samsun'u yine sel vurdu

2023-06-13 07:50:58
Samsun'u yine sel vurdu

Samsun'u yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı.

#1
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu.

#2
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı.

#3
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü.

#4
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı.

#5
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü.

#6
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı.

#7
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.

#8
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

İşte sel görüntüleri...

#9
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

İşte sel görüntüleri...

#10
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

İşte sel görüntüleri...

#11
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

İşte sel görüntüleri...

#12
Foto - Samsun'u yine sel vurdu

İşte sel görüntüleri...

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