Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor

Galaxy S26 ile Başladı: Samsung Messages Tarihe Karışıyor Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu değişimin temel amacı tüm Android ekosisteminde daha tutarlı bir mesajlaşma deneyimi sunmak. Kullanıcıların kesin kapanış tarihini öğrenmek için Samsung Messages uygulaması içindeki bildirimleri kontrol etmeleri isteniyor. Bu durum, kapanış sürecinin bölgesel veya aşamalı olarak gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akıllı telefon devi, bu geçiş ile birlikte Android platformundaki mesajlaşma standardını tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.