  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam bir şifa deposu: Meğer akciğerlerin ilacı mutfağınızdaymış! Bir kaşığı bile katranı söküp atıyor Afyonkarahisar'da enerji ve doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti! Polis aracına çarpıp pert etti, kaçtı Kabak babasının başına patladı Halı sahaya gidenlere kritik uyarı! Bir maç bir hayatı karartmasın Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu için geri sayım başladı... Araç sahipleri elinizi çabuk tutun! Zam maalesef kesinleşti, hemen oraya koşun Doğal gazda ‘kota’ devri başladı: Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek Türkiye Kuveyt'i elinden kaçırdı! 8 savaş gemisi siparişi verdiler
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor

Samsung, uzun zamandır kullanılan Samsung Mesajlar Uygulamasını Temmuz 2026'dan itibaren kapatacağını duyurdu.

#1
Foto - Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor

Galaxy S26 ile Başladı: Samsung Messages Tarihe Karışıyor Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu değişimin temel amacı tüm Android ekosisteminde daha tutarlı bir mesajlaşma deneyimi sunmak. Kullanıcıların kesin kapanış tarihini öğrenmek için Samsung Messages uygulaması içindeki bildirimleri kontrol etmeleri isteniyor. Bu durum, kapanış sürecinin bölgesel veya aşamalı olarak gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akıllı telefon devi, bu geçiş ile birlikte Android platformundaki mesajlaşma standardını tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

#2
Foto - Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor

Aslında bu karar teknoloji dünyasını yakından takip edenler için büyük bir sürpriz olmadı. Şirket, Temmuz 2024’te yaptığı bir duyuruyla Galaxy telefonlarında varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Google Messages’ı kullanmaya başlayacağını zaten belirtmişti.

#3
Foto - Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor

Son birkaç yıldır yeni cihazlarında bu uygulamayı ön yüklü olarak sunan teknoloji devi, stratejisini adım adım Google ile uyumlu hale getirdi. Hatta kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy S26 serisinde Samsung Messages tamamen kaldırılarak doğrudan Google Messages ile kullanıcılara sunuldu.

#4
Foto - Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor

İlginç bir şekilde, bu radikal değişiklikten tüm Samsung kullanıcıları etkilenmeyecek. Yapılan resmi açıklamaya göre, Android 11 veya daha eski bir işletim sistemine sahip cihazlar muhtemel uyumluluk sorunları nedeniyle Samsung Messages uygulamasını kullanmaya devam edebilecek./ kaynak: Shiftdelete

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23