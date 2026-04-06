Samsung resmen duyurdu: O uygulama tarih oluyor
Samsung, uzun zamandır kullanılan Samsung Mesajlar Uygulamasını Temmuz 2026'dan itibaren kapatacağını duyurdu.
Samsung, uzun zamandır kullanılan Samsung Mesajlar Uygulamasını Temmuz 2026'dan itibaren kapatacağını duyurdu.
Galaxy S26 ile Başladı: Samsung Messages Tarihe Karışıyor Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu değişimin temel amacı tüm Android ekosisteminde daha tutarlı bir mesajlaşma deneyimi sunmak. Kullanıcıların kesin kapanış tarihini öğrenmek için Samsung Messages uygulaması içindeki bildirimleri kontrol etmeleri isteniyor. Bu durum, kapanış sürecinin bölgesel veya aşamalı olarak gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akıllı telefon devi, bu geçiş ile birlikte Android platformundaki mesajlaşma standardını tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.
Aslında bu karar teknoloji dünyasını yakından takip edenler için büyük bir sürpriz olmadı. Şirket, Temmuz 2024’te yaptığı bir duyuruyla Galaxy telefonlarında varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Google Messages’ı kullanmaya başlayacağını zaten belirtmişti.
Son birkaç yıldır yeni cihazlarında bu uygulamayı ön yüklü olarak sunan teknoloji devi, stratejisini adım adım Google ile uyumlu hale getirdi. Hatta kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy S26 serisinde Samsung Messages tamamen kaldırılarak doğrudan Google Messages ile kullanıcılara sunuldu.
İlginç bir şekilde, bu radikal değişiklikten tüm Samsung kullanıcıları etkilenmeyecek. Yapılan resmi açıklamaya göre, Android 11 veya daha eski bir işletim sistemine sahip cihazlar muhtemel uyumluluk sorunları nedeniyle Samsung Messages uygulamasını kullanmaya devam edebilecek.
