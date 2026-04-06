Bu ilimizde kira fiyatları 7 bin TL'ye düştü: Kentte her taraf kiralık daire kaynıyor

Yaz aylarında konteynerlerin boşaltılmasıyla TOKİ konutlarında yüzde 90'a varan doluluk oranını beklediklerini ifade eden Özkan, "Hatay, 6 Şubat 2023 yılındaki depremle en büyük yıkımı yaşamıştık ve sonrasında teslim ettiğimiz arzını çoğalttığımız TOKİ konutlarıyla beraber kira fiyatlarında düşüşleri görmüş olduk. Bu düşüşler arasında tabii şehir merkezine henüz yerleşemedik. Yalnız TOKİ konutlarının, kira fiyatlarında epey bir gerileme oldu. TOKİ konutlarında kiralar; şu an 7 bin TL'ye kadar gerilerken en yüksek fiyatlarımız ise 13 bin TL'yi buluyor. Hatta şu an TOKİ konutlarını kiraya veren vatandaşlarımız 5 bin TL'ye kadar işlem yaptığımız dairelerimiz oluyor. Kot farkı, cephe farkı ve TOKİ'nin konumu fiyatları epey bir değiştiriyor. Ortalama fiyatlarımız şu an 7 ila 13 bin TL arası değişiyor. Kış aylarında biz de genelde bir durgunluk olur ve genelde insanlarımız pek evlerini taşımak istemezler. Ancak Hatay'da yine de bir hareketlilik olmaya başladı. Çünkü konteynerlerimiz artık boşaltılmaya başlıyor. Konteynerlerin boşalmasıyla beraber insanlar da artık bir normal bir hayata geçiş yapmak istiyor. bu süreçte artık TOKİ'lerde talep görmeye başladı. Yazın büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü konteynerlerin tamamı kalkacağını devletimiz söylemişti ve böylece genel olarak bir daire ihtiyacı doğacak. Bu ihtiyaçla beraber TOKİ'lerimizde yüzde 90'a varan bir doluluk bekliyoruz. Bu doluluğun yanında şehir merkezinde de dairelerimizin arzı, teslim edildiği için rezerv alanlardaki konutlarla beraber kiralar da aslında çok büyük bir yükseliş de beklemiyoruz" dedi.