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Teknoloji-Bilişim
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Samsung meydan okumaya devam ediyor

2022-12-17 19:06:58
Samsung meydan okumaya devam ediyor

Teknoloji konusunda Batı şirketleriyle rekabet eden Samsun dünyanın en büyük katlanabilir ekranı ile çığır açmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Katlanabilir telefon konusunda öncü firmalardan biri olan Samsung, yeni katlanabilir ekran tasarımıyla devrim yaratmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

17.3 inç OLED katlanabilir ekranlar için patent alan firma, iddialara göre yeni ekran tasarımını 2022 yılı içerisinde tanıtacak.

#3
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Samsung, Galaxy Fold ve Galaxy Flip serileriyle katlanabilir ekran teknolojisinin en önde gelen firmalarından olmayı başaran Samsung, çok daha çılgın projelerin peşinde koşuyor. Katlanabilir ekran teknolojisi telefonlardan tablet ve bilgisayarlara kadar yavaş yavaş yaygınlaşırken artık ekranların çok daha büyük olduğuna şahit olabiliriz.

#4
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Geride bıraktığımız yılda hayatımıza yavaş yavaş giren katlanabilir ekranların büyük bir popülerlik kazandığına şahit olduk.

#5
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Katlanabilir telefonlar konusunda Samsung'u Huawei, Honor, Microsoft, Motorola ve Oppo gibi diğer sektör devleri de takip etti.

#6
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Öte yandan bu sene ilk defa katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayarları da görme şansına eriştik.

#7
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Şu an dünyanın en büyük katlanabilir ekran tasarımı unvanı, HP'nin 17 inç boyutundaki katlanabilir dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Samsung'un yeni geliştirdiği teknolojiler, katlanabilir ekran konusunda artık 17,3 inç boyutuna çıkılabilmesini ve üretimin çok daha ucuz hale gelmesini sağlayacak.

#9
Foto - Samsung meydan okumaya devam ediyor

Katlanabilir ekranlı cihazların hala çok pahalı olduğu düşünüldüğünde yeni teknolojilerin kullanıcı tarafında olumlu geri dönüşleri olacağını varsayabiliriz. Kaynak: Tamindir

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