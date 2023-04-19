  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

2023-04-19 20:09:54
Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 otomobil birbirine girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

#1
Foto - Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi.

#2
Foto - Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Seyir halinde olan 7 otomobilin ani fren ve dikkatsizlik nedeniyle karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

#3
Foto - Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Kimi otomobil çarpmanın etkisiyle diğer otomobilin üstüne çıkarken yaşanan trafik kazası trafiğin kitlenmesine sebep oldu.

#4
Foto - Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü.

#5
Foto - Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

#6
Foto - Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

#7
Foto - Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Altın fiyatları düşüşe geçti! İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi: Elinde altın ve gümüş olanlar bunu yapsın
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşe geçti! İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi: Elinde altın ve gümüş olanlar bunu yapsın

Altın fiyatlarında ons bazında 35 dolarlık bir gerilme meydana geldi. Ekonomist İslam Memiş ise piyasalara ilişkin yeni tahminini kamuoyu il..
Öyle bir video paylaştı ki… Bakan Soylu’dan müthi̇ş gönderme
Siyaset

Öyle bir video paylaştı ki… Bakan Soylu’dan müthi̇ş gönderme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında “Geçti o günler, geçti” notuyla yaptığı paylaşımda yurdun terörle anılan bölgelerinde..
İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Yaz aylarına kadar yüzde...
Ekonomi

İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Yaz aylarına kadar yüzde...

İkinci el araba pazarında yılın ilk üç ayında satışlar artarken, aynı şekilde fiyatların da yukarı doğru seyri dikkat çekiyor. Sektör temsil..
Bakın nasıl yapıyorlarmış! SGK’yı dolandıran uyanıklar yandı
Gündem

Bakın nasıl yapıyorlarmış! SGK’yı dolandıran uyanıklar yandı

EYT düzenlemesiyle yoğun iş yükünün altına giren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları bir yandan da kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyl..
Baykar'a çökecek, üzerine beton dökecek: Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayii planı
Gündem

Baykar'a çökecek, üzerine beton dökecek: Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayii planı

Kendisine oy kaybettireceğini iyi bildiği için savunma sanayii projelerine açıktan karşı çıkamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bunun yerine farklı t..
Ünlü aşçı, Erdoğan'ın damak tadını anlattı: Bu yemekleri çok sever
Gündem

Ünlü aşçı, Erdoğan'ın damak tadını anlattı: Bu yemekleri çok sever

Şef Zeki Açıköz'ün kaleme aldığı 'Siyasetin Sofrası' adlı kitapta, bazı liderlerin sevdiği yemekler aktarıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23