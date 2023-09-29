Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Olacak şey değil! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor

Saçlarınızı yeniden yapılandıracak o yöntem bulundu! Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Sonuca şok olacaksınız! Çıkan saçlar herkesi şaşırtacak! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor… Saç sağlığı, görünüm ve kalite açısından önemli bir faktördür. Kötü kokusunu sindirmeden saçları onaran sarımsaklı şampuan, doğal ve etkili bir çözüm sunuyor. Sarımsağın antibiyotik etkisi ve içeriğindeki allicin bileşeni sayesinde saç dökülmesine karşı önemli bir destek sağlar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu mucizevi şampuanın yapımı: