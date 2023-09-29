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Sağlık
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Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Olacak şey değil! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor

2023-09-29 14:31:07
Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Olacak şey değil! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor

Saçlarınızı yeniden yapılandıracak o yöntem bulundu! Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Sonuca şok olacaksınız! Çıkan saçlar herkesi şaşırtacak! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor… Saç sağlığı, görünüm ve kalite açısından önemli bir faktördür. Kötü kokusunu sindirmeden saçları onaran sarımsaklı şampuan, doğal ve etkili bir çözüm sunuyor. Sarımsağın antibiyotik etkisi ve içeriğindeki allicin bileşeni sayesinde saç dökülmesine karşı önemli bir destek sağlar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu mucizevi şampuanın yapımı:

#1
Foto - Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Olacak şey değil! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor

SARIMSAKLI ŞAMPUAN MALZEMELERİ 1 baş sarımsak 1 bardak süt 1 çay kaşığı hakiki zeytinyağı 1 ölçek şampuan

#2
Foto - Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Olacak şey değil! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor

SARIMSAKLI ŞAMPUAN YAPIMI Sarımsağı iyice ezin. Ezilmiş sarımsak, süt, ve şampuanı bir kabın içine alarak iyice çalkalayın. Son olarak zeytinyağını ekleyip bir kez daha karıştırın.

#3
Foto - Şampuana biraz ekleyin, dökülmeyi, kelliği unutun! Olacak şey değil! Bu formül hapaz hapaz saç çıkarıyor

ÖNERİLER Her gün kullanarak saç dökülmesine karşı etkilerini kısa sürede gözlemleyebilirsiniz. Sarımsak kokusu endişesi yaşamadan kullanabilirsiniz; süt ve şampuanın etkisiyle kokusunu kaybedecektir. Sarımsaklı şampuanın etkili formülü, saçları güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda sağlıklı bir şekilde onarır. İçindeki sülfür sayesinde keratinin beslenmesini sağlar, böylece saçlarınız daha sağlıklı ve canlı görünür. Ayrıca sedef hastalığı ve egzama gibi cilt sorunlarını tedavi ederken kafa derisindeki dökülmeleri önler.

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