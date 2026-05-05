Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, CHP'nin kurultay davasına ilişkin kararın alındığını ancak bilerek açıklanmadığını öne sürdü.

Foto - Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında gazeteci/yazar Şamil Tayyar CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin konuştu.

Foto - Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

ayyar "Bu davanın siyasi sonuçları var ise ülkenin ali menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak bir zamana yayabilir. 15 gün sonra, bir ay sonra vs. Şimdi ben bunu yorum yaparak söylüyorum. Hani onların hangi saikle bunu ertelediklerini bilmiyorum.

Foto - Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

Mesela bir İran Savaşı devam ediyor. Allah korusun yarın Amerika İran 'ı bombalayıp yeniden savaşa ateşleyebilir. Yani bir anda Türkiye'nin temel meselesi savaş olabilir. Şimdi böylesine büyük bir krizin eşiğinde Türkiye'de bir iç siyasi tartışmayı yoğunlaştıracak bir kararı açıklayarak ortamı germek istemeyebilir. Yani mahkemeler böyle bir inisiyatif kullanabilirler. Tercih sebebini biz bunu bilemeyiz. Yani zamana yayıldığını görüyoruz."

Foto - Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

Kararın CHP yönetiminde kökten değişime yol açacağını hatırlatan Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi kendinizi mahkeme heyetin yerine koyma bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar bir anda CHP'de yönetimi değiştirecek. Şimdi bir habere bile bu kadar büyük saldırı varken bir mahkemenin fiilen gerçekleşmiş ve açıklanmış bir kararı karşısında ne tür bir lince maruz kalacağını kestiremezsiniz. Dolayısıyla mahkeme kararını verip uygun bir konjonktürü de açıklamak için bekleyebilir.

Foto - Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

Peki siyasi iktidar, siyasi iktidar ya bu kadar siyasi sonuçları olacak ve temel politikaları kökten etkileyecek bir meselede de zamana yayılmasında ülke adına bir fayda da görmüş olabilir."

Foto - Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

Hükümetin yargıya "mutlak butlan" kararı konusunda baskısı olduğu iddialarını da reddeden Tayyar CHP'nin de baskısının ortamı gerdiğini hatırlattı:

Foto - Şamil Tayyar'dan gündemi sarsacak kulis: Karar çıktı ama açıklanmıyor

"İktidarın mutlak butlan kararı üzerinde baskısı olduğunu söylemek mümkün değil. Erteleme kararını neye göre aldığını bilmiyorum. CHP'lilerin baskısından dolayı da almış olabilir" KAYNAK: TGRT HABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kürşat

Rahmetlik Erbakan'ın refah partisi önce darbe ile hükümetten indirilmiş sonra kapatılmıştı refah partililer devletin askerine polisine değil taş bir tane leblebi bile atmamıştı..... İttihat ve terakki'nin artığı olan jape bu ülkenin milli güvenlik sorunudur yargı karar vermişse açıklasın ortamı germek isteyen teröristlere de devletin kolluk kuvvetleri gerekeni yapsın.

Ali

Yargı demek ki şeytanı çuvaldan çıkarmıyor demektir. Bu kaos peşinde koşan kişiliksiz CHP yönetimi hirszlardan rüşvetçilerden dolandıcılık vatanhayinliği edip birde bu CHP zihniyeti taşkın bir Topluluk devlet millet umrunda olmaz. Yalancı riyakar hızlara arka çıkacak dadar Topraklardan kopmuş. Düşün!! Seni Avrupa ya şikayet ediyor Antidemokratik diye kendileri hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği edip bunu yapıyor Avrupa'da bunu yapan sesi duyulmaz mahkeme dahil gazeteler bir küpür yazmaz çünkü o alçak  hırsızlık rüşvet dolandıcılık etmiş Kendi milletine bu Avrupa da böyle. Bizde şov yapan hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinleri devlet i tanımaz kanunları tanımaz . Bu şerefsizleri Almadıkça ne CHP düzelir ne de Türkiye. Büyük devlet demek sert Adil kanunları olur. Her pisliğin altında bu zihniyet var marjinal grupların yöneten yine CHP dir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
