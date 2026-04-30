Şamil Tayyar'dan gündeme oturan çıkış: Devlet Bahçeli bu karara karşı çıkıyor
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ile ilgili gündeme gelen olası karara karşı çıktığını iddia etti.
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ile ilgili gündeme gelen olası karara karşı çıktığını iddia etti.
CHP'nin 38. Olağan Kongresi'ne yönelik açılan butlan davası yerel mahkemede reddedilmesinin ardından istinafa taşınmıştı. AK Partili Şamil Tayyar, istinaftan yarın butlan çıkmasına yönelik kararın çıkacağını ancak bunun sürpriz şekilde ertelendiğini söylerken bazı siyasetçilerin de devrede olduğunu söyledi. İddiaya göre istinaf mayıs ayı içerisinde kararını vermeyecek.
Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstinaf, temyiz talebini değerlendirirken, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38.kurultayda delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara’daki yerel mahkemelerden dosyaları istedi.Tüm delilleri değerlendiren istinafın kararını yarın ‘mutlak butlan’ şeklinde UYAP’a yüklemesi bekleniyordu. Sürpriz şekilde ertelendi. Mayıs ayı içinde kararın çıkmasına ihtimal verilmiyor. En az bir ay daha bu mevzu üzerindeki tartışma sürecek gibi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Tayyar'ın paylaşımında bazı AK Partili üst düzey yöneticilerle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'mutlak butlan' kararına karşı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
AK Parti’de bazı yetkili isimlerin ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduğu biliniyor. İran savaşının akıbeti belli olmadan iç tartışmaların alevlenmesinin doğru olmayacağını düşünen akil isimlerin siyaset/yargı arasında mekik dokuduğu iddiası da konuşuluyor.
CHP yönetimdeki bazı isimlerin de kararın çıkmaması için cumhur ittifakına ‘işbirliği’ mesajı götürdüğü söylentisi, kulislerin bir başka tartışma konusu. Bu iddialar bir yana, istinafın mayıs ayı içinde karar vermesi beklenmiyor."
